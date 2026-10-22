"Тяжка війна": воїни ЗСУ 10 місяців без ротацій втримували позиції та розповіли шокувальні історії (відео)

Бійці ЗСУ 10 місяців тримали позиції / © ТСН

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324 дні на позиціях провели бійці 65-ї окремої механізованої бригади в районі Новоандріївки на Запоріжжі. Відбили кілька штурмів, встояли і не відступили. Дорога додому тривала 4 дні і 16 кілометрів. Щоб ротувати бійців, розробляли цілу операцію: врахували і погоду, і стан хлопців. А всі бійці були змарнілі, дуже худі і ледь йшли.

Тепер воїни у шпиталі під наглядом лікарів. На них чекає реабілітація та родини. Репортаж з Оріхівсько-Запорізького напрямку — від кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

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Змарнілі, худі і напівпритомні — такими хлопців з «нуля» забрали на точці евакуації. Вони виходили 4 дні й пройшли пішки 16 кілометрів.

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Військовослужбовець 65 ОМБр на позивний «Вишня»: «Хлопці тримали оборону більше десяти місяців. Новоандріївка. Зупинили декілька наступів ворога».

На «нулі» четверо бійців провели 324 дні.

Врятовані воїни ЗСУ: «Не вмію говорити: живі, здорові! Україна з нами. Головне — не боятися йти вперед».

Хлопці небагатослівні. Змучені, але щасливі, бо попередня група, яка йшла їм на заміну, загинула.

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Військовослужбовець 65 ОМБр на позивний «Вишня»: «Тяжка війна. Важко з дронами боротись. Тримаємось. Все буде Україна».

Операція з порятунку та складний вихід із позицій

26-річний Кирило починав службу з 18 років — десантником ще в АТО, а тепер воює у піхоті. З групи він був наймолодшим.

Операцію заміни бійців ретельно планували. Виводив побратимів провідник Віталій на позивний «Чебурашка». Чоловік воює з 2023 року, пройшов Курщину та важкі бої на Запоріжжі.

Військовослужбовець 65 ОМБр на позивний «Чебурашка»: «Тяжко виходили. Хлопці втомлені, атрофовані, немає сил. Потрібні погодні умови, щоб міняти. Важко заходити — по туману, по дощу».

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У цих бійців рік тому, коли вони йшли на позиції, це був узагалі перший вихід.

Військовослужбовець 65 ОМБр на позивний «Вишня»: «На позиції заходили без телефонів з міркувань безпеки та економії заряду радіостанції».

Рік під землею та шлях до відновлення

Рік без рідних, у важких умовах і під землею. Постійно під обстрілами та штурмами. Вони не лише зупинили противника на своїй ділянці в Новоандріївці, а й вижили.

Тепер на них чекають шпиталь, лікування, реабілітація та довгоочікувана відпустка до родин.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕКЛО ОБСТРІЛУ в Києві: де НАЙБІЛЬШЕ РУЙНУВАНЬ? | ТСН 8:00 22 жовтня

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