Тиха війна із глобальними наслідками: Україна стала полігоном ще й у кібербоях зі своєю "важкою артилерією"

Її бої не нанесеш на мапу, і не всі й помітять вдалий наступ чи контрнаступ, але перемоги та поразки можуть стати вирішальними і на реальному полі бою.

Перша світова кібервійна - саме так можна назвати те, що нині відбувалося і відбувається в цифровому просторі. Вперше Росія атакувала Україну ще 2014 року, і відтоді бій не вщухав ні на хвилину, а торік інтенсивність атак збільшилася утричі. Тут теж є своя важка артилерія і свої системи захисту та прориву, йдеться в ТСН.

Вісім років тому ляп російського телебачення про те, що нібито Дмитро Ярош став президентом України, спричинив фурор. Саме ці події експерти вважають початком російсько-української кібервійни. Насправді табло з нібито перемогою Яроша мало з'явитися на центральній плазмі ЦВК, якби російська кібератака вдалася. “Формально відбулося проникнення в Мережу, але воно було швидко виявлено, локалізовано і мінімізовані наслідки. Вистояла. До цього готувалися ретельно, були залучені професійні компанії, які перед виборами просто ночували там на місці”, – розповідає експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

Наступна потужна кібератака Росії на Україну наполохала увесь світ – вивчати її з'їхалися спеціалісти найвищого рівня. Російським хакерам вдалося підключитися до комп’ютера “Прикарпаттяобленерго” і знеструмити цілу область. “Близько 200 тисяч мешканців області залишилися на 6 годин без світла. Це дуже серйозний інцидент”, - зазначає експерт.

Так українці дізналися значення слова «фішинг», адже саме випадковий лист створив блекаут на Прикарпатті. “Цей самий комп’ютер був під’єднаний до Інтернету. Туди просто надіслали листа електронного з макросом, і ідіот, який сидів за цим комп’ютером, просто відкрив цього листа”, - каже експерт з кібербезпеки Микита Книш.

Наступна кібератака, яка вийшла офлайн, сталася 2017 року, вірус NotPetya частково паралізував країну – банкомати, каси, робочі комп’ютери і навіть аеропорт Бориспіль, неушкодженим, здається, лишилося тільки те, що не було підключене до Інтернету.

Вірус зачепив і Європу – загалом втрати оцінять у понад 10 млрд доларів. Відтоді кращі спеціалісти з кіберзахисту стали частими гостями в Україні. “Вони збирають зразки російських, китайських, американських, сирійських, ізраїльських та будь-яких вірусів для того, щоб краще тренувати системи безпеки. Бо Україна – то полігон із кібербезпеки, полігон із випробовування кіберзброї”, – кажуть експерти.

В січні 2022 року – за місяць до вторгнення – російські хакери зламали наші бази даних, особиста інформація українців опинилася в загальному доступі. “Нас рознесли в нуль, хлопці та дівчата, вітчизняної кібербезпеки як не існувало”, – переконує Микита.

“Після цієї атаки були зроблені організаційні висновки і ці дірки, які там були, я думаю, давно вже залатані, тому що після 13 січня ми вже не бачимо великих витоків інформації”, – твердить радник міністра інфраструктури Євген Поремчук.

Першого достойного кіберляпаса від України РФ отримала в березні 2022 року. Росавіацію змусили згадати, як діди воювали. “Внаслідок атаки вони змушені були перейти на паперовий документообіг. Опуститися в минуле століття”, – нагадує Костянтин.

На День перемоги хакери зупинили найбільший російський відеохостинг – RuTube. “Знищили все просто, випалили напалмом настільки, що росіяни понад місяць не могли відновитися. А те, що вони називали відновленням, було дуже частковим відновленням”, – переконують експерти.

“Ми зрівняли шанси, ми злили усі бази даних “Яндексу”, “Яндекс-їжа”, банків Росії, кредитних карток. Зараз ми тільки зрівняли ситуацію і зрівняли це фахівці з приватного сектору, активісти”, – додає Микита.

Кібервійна триває щохвилини: її перемоги та поразки можуть стати вирішальними і на реальному полі бої

Наступні цілі своєї атаки Росія нахабно анонсує на весь світ. “Це будуть непрямі атаки на енергогенерувальні компанії, як ГЕС, ТЕС. Атаки через постачальників, кожне підприємство – велике чи мале – має постачальників, через яких вони співпрацюють”, – розповідає Костянтин.

В українських хакерів теж є свої творчі плани на майбутнє. “Ми будемо робити тактику тисячі дрібних порізів, будемо розривати ланцюжок поставки. Зараз ми займаємося блокуванням карток волонтерів, які збирають гроші в Росії. Ми блокуємо картки росіян, які на передовій, щоб дружина не могла знімати гроші. Вони тут воюють за гроші, не за ідею. Ми будемо критичні об’єкти інфраструктури намагатися вивести з ладу, навіть газове обладнання, і це логічно”, – кажуть вони.

Ця невидима війна триває щохвилини. Її бої не нанесеш на мапу, і не всі й помітять вдалий наступ чи контрнаступ, але перемоги та поразки можуть стати вирішальними і на реальному полі бою.

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