Тікав і відстрілювався: очевидці розповіли подробиці розстрілу двох людей на харківському ринку

Тікав і відстрілювався: очевидці розповіли подробиці розстрілу двох людей на харківському ринку

Затримати стрільців змогли відвідувачі

В результаті стрілянини на харківському ринку двоє людей зазнали поранень.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Там відвідувачі посварилися з продавцями у кіоску електротоварів. Спочатку просто лаялися, згодом один з покупців дістав травматичний пістолет. Він поцілив продавцеві у ногу і разом з приятелем кинувся навтьоки.

Продавці намагалися втікача наздогнати, а той відстрілювався. Куля прилетіла другому продавцеві у голову. Дивом не постраждали інші відвідувачі ринку. Вони самотужки затримали стрільця, викликали поліцію і медиків.

«Три постріли чув. Думав спочатку, що петарди, а стріляли, виходить, у людину. Крові було, з рота кров лилася і з голови», - каже очевидець.

На харківському ринку сталася стрілянина – є двоє потерпілих | Новини України

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