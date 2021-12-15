Тікав і відстрілювався: очевидці розповіли подробиці розстрілу двох людей на харківському ринку

Затримати стрільців змогли відвідувачі
В результаті стрілянини на харківському ринку двоє людей зазнали поранень.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Там відвідувачі посварилися з продавцями у кіоску електротоварів. Спочатку просто лаялися, згодом один з покупців дістав травматичний пістолет. Він поцілив продавцеві у ногу і разом з приятелем кинувся навтьоки.
Продавці намагалися втікача наздогнати, а той відстрілювався. Куля прилетіла другому продавцеві у голову. Дивом не постраждали інші відвідувачі ринку. Вони самотужки затримали стрільця, викликали поліцію і медиків.
«Три постріли чув. Думав спочатку, що петарди, а стріляли, виходить, у людину. Крові було, з рота кров лилася і з голови», - каже очевидець.
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