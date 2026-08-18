Тікайте з міст і купуйте дрова: хто та навіщо лякає українців "кінцем світу" взимку 2026-2027

Киянам обіцяють взимку «кінець світу» / © ТСН

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Мережею ширяться численні повідомлення про складну зиму та посилення обстрілів з боку Росії. Українців лякають новинами, одна від одної страшнішими: людям радять залишати Київ, шукати хату в селі, запасатися харчами й водою, а взимку обіцяють майже кінець світу. Причому про такі “новини” повідомляють відомі постаті.

«30 секунд — і вибух»: пророцтва колишніх посадовців та експертів

Наприклад, колишній очільник МЗС України пророкує життя в Києві під постійними обстрілами:

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«Киянам треба готуватися до життя у режимі — тривога, 30 секунд, вибух. На сьогодні реальність є такою, і змін найближчим часом я не бачу», — повідомив ексголова МЗС України Дмитро Кулеба.

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До цього він радив громадянам, у яких уже не витримують нерви, їхати на певний час із Києва, якщо є куди.

Такі заяви ще більше лякають людей. Представники влади відверто заявляють про майбутній «Армагедон» і радять громадянам запасатися генераторами та дровами.

Андрій Оністрат, військовий і в минулому банкір, прямо каже, що росіяни розіб’ють наші ТЕС ще в листопаді або навіть у жовтні. За його словами, самі громадяни мають подбати про наявність генераторів, інверторів та сонячних панелей, бо влада не зможе забезпечити всіх децентралізовано, і сподіватися, що не буде сильних морозів. Мовляв, треба жити з думкою, що не буде світла, тепла й води.

Окрім цього, лунають прогнози про можливі віялові відключення газу, хоча подібне технічно неможливо виконати.

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У телеграм-каналах також «попереджають», що такі міста, як Київ, Харків та Одеса, можуть «закривати на двотижневі локдауни», а обмеження цієї зими будуть ще жорсткішими, ніж минулої.

Хайпожери та ІПСО: що про це кажуть енергетичні експерти

Нагнітання в інформаційному просторі фахівці пов’язують із тим, що зріс рівень російських ІПСО.

«Це з одного боку, а з іншого — у нас зросла кількість людей, яких я називаю хайпожерами або корисними ідіотами, включаючи колишніх посадовців, які хочуть привернути до себе увагу. Але в їхніх „пророцтвах“ немає нічого нового», — розповідає ТСН.ua Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ» та експерт з енергетичної безпеки.

Він додає: якщо проаналізувати те, що відбувалося минулими зимами за два останні роки, то вони були схожими.

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«Єдине, що масованість російських ударів стала більшою — це дійсно суттєва відмінність. Але це якраз результат з одного боку того, що ворог збільшив кількість ударів по об’єктах критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Противник дещо змінив тактику, мається на увазі те, що росіяни б’ють по прилеглих до лінії фронту та кордону з Росією регіонах. А це — Чернігів, Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Херсон, Одеса, Миколаїв і Київ як столиця», — зазначає Михайло Гончар.

Панічні поради та коротка суспільна пам’ять

Експерт підкреслює, що суспільна пам’ять, на жаль, коротка:

«Але всі рекомендації, які були після першої зими з обмеженнями світла та тепла у 2022/2023 роках, так само включали пораду: якщо в людей є можливість поїхати в інше місто чи село з великого мегаполісу, то краще це зробити. Тому я відверто не розумію, навіщо зараз ці „відкриття“ і поради їхати на село. Такі поради — це нонсенс, бо люди в нас розумні, і якщо в них така можливість є, вони нею скористаються і без порад», — каже Михайло Гончар.

Те, що проблеми з опаленням чи світлом можуть бути — це не якесь відкриття, а ціль ворога, яку він з року в рік не змінює.

«Мабуть, лише зимовий сезон 2023/2024 років був більш-менш безпроблемним. Тоді ворог більше зорієнтувався на обстрілах у весняно-літній період 2024 року, коли прагнув занурити Україну у випробування спекою. До речі, такі прагнення були в росіян і цього літа, але їм це не вдалося. Літо закінчується, а суттєвих відключень у нас не було. Хоча були „пророки“, які малювали жахливі картинки, коли ми у спеку +35 мали б цього літа сидіти без електрики й з розбитою системою водопостачання. Зараз ці „пророки“ розповідають про важку зиму. Літо, звісно, ще не закінчилося, але, якщо порівняти з 2024 роком, то тоді удари по енергетичній інфраструктурі росіяни розпочали 21 березня, і постійно їх нарощували», — пригадує експерт.

Михайло Гончар підкреслює, що принципово не бере участі в хайпожерстві та малюванні різних апокаліптичних прогнозів:

«Такі прогнози нічого нового людям не дадуть, а сіяти паніку — це один із принципів ведення війни, і це все лише підіграє на бік Росії», — підсумовує експерт.

Реакція від ЦПД на двотижневі локдауни у великих містах

В Центрі протидії дезінформації при РНБО України також відреагували на нову хвилю панічних публікацій щодо нібито загрози двотижневих локдаунів у Києві, Харкові, Одесі та інших великих містах.

Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко наголосив, що подібні твердження не мають під собою жодного підґрунтя і є лише особистими припущеннями спікерів, які не залучені до процесів підготовки країни до опалювального сезону.

«Чергове нагнітання про „локдауни“ в Києві, Харкові та Одесі — це щось новеньке. Для початку, раджу коментатору вивчити, що таке локдаун, коли мова йде про «ще жорсткіші, ніж цієї зими». В нас не було локдаунів минулої зими. Останні були за пандемії ковід», — зазначив Андрій Коваленко.

У ЦПД закликали підходити до інформації критично та опиратися виключно на оцінки профільних фахівців, а не на гучні заяви сторонніх коментаторів.

Дата публікації 20:41, 07.08.26 Кількість переглядів 111 Гляньте, як і звідки РФ запускає балістику! Що може зупинити ракетний терор?



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