Тікаючи, забув труси: на Миколаївщині чоловік заліз до чужого будинку та зґвалтував дитину, яка спала

Чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі.

У Миколаївській області чоловік проник до кімнати, де спала малолітня донька його знайомої та зґвалтував дитину.

Про це йдеться у вироку Новоодеського районного суду Миколаївської області, повідомляє ТСН.ua.

Чоловік заліз до сусідського будинку та зґвалтував дівчинку, яка спала

За даними суду, підозрюваний є батьком двох малолітніх дітей. Він 14 липня 2020 року о 2:30 год. заліз до будинку знайомої жінки та пробрався до кімнати, в якій спала її малолітня донька. Чоловік роздягнувся та зґвалтував дівчинку.

"Він поцілував дитину в губи та почав облизувати тіло потерпілої. Далі він зняв шорти та труси й почав облизувати статевий орган потерпілої. Потім чоловік пальцями своєї правої руки почав здійснювати непристойні рухи поблизу статевого органу дівчинки та в подальшому здійснив вагінальне проникнення в тіло останньої своїм вказівним пальцем", - йдеться у судовому вироку.

Після цього чоловік намагався зґвалтувати дитину, проте його помітив родич потерпілої і той припинив знущання.

Підозрюваний своєї вини не визнав

Підозрюваний на суді своєї провини не визнав та наполягав, що у кімнаті із дитиною був хтось інший, який нібито ще і його побив. Він додав, що прийшов до будинку знайомої, оскільки напередодні він розпивав алкоголь із колегами та нібито хотів поговорити із мамою потерпілої.

Мати дівчинки була на роботі

Мати дівчинки розповіла, що в ту ніч вона була на роботі в нічну зміну. Коли вона повернулась додому, то побачила свого чоловіка, сестру, її сина та багато поліції. Саме там вона дізналась про зґвалтування доньки. Вона додала, що підозрюваний є її сусідом, з яким у них раніше були стосунки, проте вони припинились. Жінка зазначила, що раніше чоловік не чіплявся до її доньки.

Дитину врятував її двоюрідний брат

Двоюрідний брат потерпілої розповів, що напередодні нападу на сестру, він був у неї вдома та забув свої речі. Коли він повернувся, то почув, як хтось плаче та кличе маму. Тоді він і побачив нападника. Він покликав свого дядька та матір, щоб ті допомогли дівчинці. Там вони застали підозрюваного, який швидко втік, проте забув вдягнути труси. Коли на місце злочину прийшла дружина підозрюваного, то вона впізнала спіднє свого чоловіка.

Батько потерпілої розповів, що він не жив із дружиною в одному будинку. У ту ніч його розбудив племінник, який розповів, що побачив, як з його доньки знущається інший чоловік. На місці події він знайшов підозрюваного. Також у кімнаті доньки він помітив чоловічі труси. Підозрюваний втік з місця події.

Потерпіла дівчинка підтвердила дані слідства та повідомила, що нападником є підозрюваний. Вона додала, що ґвалтівник переконував її нічого не казати матері та заявив, що це буде "їхнім маленьким секретом".

Дружина підозрюваного захистила чоловіка

Дружина підозрюваного ж у суді стверджувала, що у її чоловіка дійсно було схоже спіднє, яке виявили на місці злочину, проте у той день він нібито був одягнений в інший одяг. Також вона додала, що раніше у її чоловіка із мамою потерпілої були близькі стосунки, які на момент суду закінчились.

Вирок суду

Проте експертизи показали, що дівчинку зґвалтував саме підозрюваний.

Чоловіка визнали виним за ч. 4 ст. 152 КК України та засудили до 12 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити 46 187 грн за проведення експертиз. Засудженого внесуть до до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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