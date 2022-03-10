"Тикаються під Бровари": Арестович назвав три ключові точки в Україні, які намагається взяти РФ

Українські захисники дають відповідь окупантам.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович назвав три ключові точки в Україні, які безуспішно намагається взяти РФ.

Про це Арестович сказав під час ефіру у Марка Фейгіна 9 березня.

"Три ключові точки зараз. Тикаються під Бровари зараз. Далеко від Броварів, але намагаються пройти. Там ще складна місцевість. Отримують від нас артилерією, авіацією. Намагаються до Миколаєва залізти, теж отримують... Намагаються Харків підрізати. Вони перекинули приблизно частину нещасних із так званої "ЛНР" на північ, де штурмувати не треба. Була спроба пройти на південь на Куп'янськ і на Ізюм. І посунулися вони з Миколаєва на північ. Спроба така зобразити рух у бік Кривого Рогу і Нікополя. Але там, по перше, не багато військ, по друге, ласкаво просимо на з'їдання, як кажуть. Я дивлюся, нічого їх життя не вчить. Усе той же план реалізують, жодних спроб зимпровізувати. Все, нічого, машина змушує централізовано здійснювати план", - сказав Арестович.

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