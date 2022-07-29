ТікТок дерусифікують, але небезпека залишається: як РФ ширить пропаганду у популярній соцмережі

Попри обмеження і блокування, росіяни продовжують публікувати в TikTok брехливі відео про вторгнення, ЗСУ та Україну.

Популярний ресурс ТікТок дерусифікують – у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що тепер Україна буде в європейському регіоні адміністрування. До того за тим, що відбувалося в українському Тік-Ток просторі стежили з московського офісу.З точки зору захисту інформаційного простору новина є вкрай важливою, адже минулого року TikTok обігнав Google і став найвідвідуванішим сервісом.

Проте на 6-й місяць повномасштабного вторгнення ТікТок кишить російською пропагандою і це попри публічні заяви, що громадяни країни-агресорки не матимуть змоги завантажувати свої ролики у ресурс.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Російська ІПСО, що розшифровується як інформаційно-психологічна спецоперація, поряд з спецоперацією військовою, не припиняє спроб окупувати нові медіа території і полонити нові мізки.

З одного боку драконівські обмеження Кремлем свободи слова уже навіть в Інтернеті. З іншого, РФ виділяє чергові мільярди рублів на захопленя соцмереж. Останнім часом предметом особливої уваги "русского міра" став китайський ТікТок.

Скажімо, кадирівські загони уже давно іменються тікток-військами. Розіграні сценки для роликів замість реальної участі у війні стали їхнім головним успіхом .

Зараз тіктоком вільно ширяться кадри як "кадирівці" дефілюють у новій формі із написом "На Кієв".

Як російська пропаганда бреше про війну у TikTok

І таке агресивне кремлівське відео, як із помийної ями, ллється в тікток, попри публічні заяви, що російські користувачі позбавлені змоги завантажувати свої відосики на цей ресурс.

Обійти обмеження тіктоку куди легше, аніж приміром організувати поставки російської нафти. Лайфхаків, як обманути систему – щонайменше два десятки.

Тікток армія Путіна чимось схожа на військові батальйони Росії, коли тараном йдуть не якістю, а кількістю.

Головний посил, що мовляв все це – звичайні люди і їх звичайні думки про убивства інших людей. Геноцид українців – це виявляється якась вища справедливість від росіян за небажання жити, так як вони. А докази – це слова фюрера Путіна.

Хто ж стоїть, за тисячами навіжених акаунтів, які щосили вихваляють окупаційну владу Кремля?

Наприклад, відео, де хлопчина символізує Україну, яку всі шматують, а потім йому подає руку ніби Росія і все стає добре – набрало понад 10 мільйонів переглядів.

Це тіктокер Тімич. Він блогер російського агентства, яке хизується просуванням безсмертного полку на замовлення Russia Today. А ще серед проєктів агентства виділяється логотип проєкту "Россия – страна возможностей".

Цю організацію було утворено за особистою вказівкою Володимира Путіна, про що прямо йдеться на їхньому вебсайті

Кузня путінських тіктокерів – особливий і стретегічний ресурс Кремля. Наприклад, у червні до Мережі злили оголошення, як росіяни шукають блогерів, готових працювати в тимчасово окупованій Донецькій області

Шукачем талантів виступило агенство, чиє керівництво працювало на російський інститут розвитку Інтернету. Цей самий "інститут" фінансуєтсья із російського бюджету за статтями "створення молодіжно-патріотичного контенту в Інтернеті".

Уродженка російського Липецька Альона Маренкова згідно відкритих реєстрів, у березні отримала державну фінансову підтримку. І от після цього її тікток заполонили пронизливі одкровення про "правду про так звану спецоперацію"

Реальні ж масштаби пропагандиських роликів шокують

Лише за місяць на тікток завантажили понад сотню тисяч таких відео. Число використання проросійських хештегів йде на сотні мільйонів відвідувачів.

Федеральна комісія зв'язку США вже вимагає від компаній Google і Apple видалити TikTok зі своїх магазинів додатків. Бо крім ІПСО російська кіберармія отримує доступ до персональних даних мільйонів користувачів.

Наразі єдиним відпором мільйонам проплачених рашистських роликів стає правда.

Раніше багато українського відео блокувалось бо Україна належала до спільного з Росією регіону. Утім буквально нещодавно TikTok перевів нас до європейського хабу.

І українська армія стала несподіваним вибуховим феноменом світової мережі.

Тисячі українців щодня вивантажують реальні кадри від першої особи про те, як Україна перемелює другу армію планети.

І такого ексклюзивного матеріалу світ ще не бачив. Кадирівські тіктокери напевно теж все це дивляться бо останнім часом в Україну не потикаються. Напевно теж помітили різницю між відосіками з воєнною грою і реальною війною.

Нагадаємо, що тіктокери Кадирова знову зганьбилися відсутністю військових навичок: показали, як стріляли з міномета.

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