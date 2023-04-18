Тіла на вулиці і переповнені лікарні без крові і медикаментів: у Судані благають хоча б про кількагодинне перемир'я

За кілька днів заколоту в Судані кількість загиблих сягає 185 осіб, ще 1800 поранені, наводить дані ООН. Водночас не виключають, що жертв значно більше, адже на вулицях багато тіл, які через бойові дії не можуть забрати. МЗС України закликає наших громадян, яким щось загрожує - звертатися до посольства в Єгипті або почесного консула в столиці Судану - Хартумі, йдеться в ТСН.

“Зранку це було схоже на грім. Ми прокинулися, вийшли - і побачили винищувачі в небі. Лунали постріли. В місті був хаос, всюди здіймався дим”, - каже американська ІТівиця Лакшмі, яка опинилась у вирі подій в Судані.

Вже кілька днів столиця Судану затягнута чорним димом. Американська громадянка Лакшмі Пасараті разом з колегами поки що в безпеці. Щоправда зараз тут це відносне слово, бо щомиті в будь-які дім може прилетіти снаряд. “Зараз дві дуже добре озброєні сили хочуть захопити владу. Обидві зробили вигляд після революції в 19-му році, що віддадуть владу цивільним, але обидві цього уникали. Тому підозрюю, що вони битимуться аж допоки не зрозуміють, що жодна сторона не переможе за допомогою зброї”, - каже колишній посол Великої Британії Вільям Патей.

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З одного боку - офіційна армія, що підкоряється нинішньому голові держави, генералу аль Бурхану. З іншого - парамілітарна організація “Сили оперативної підтримки” на чолі з віцепрезидентом, найбагатшою людиною в країні - ДаГало. Якого давно помітили у співпраці з російською ПВК “Вагнер”: разом вони захопили найбагатші золотодобувні копальні країни. Золото вивозили з Судану тоннами, особливо після початку повномасштабного вторгнення до України, яке ДаГало в заяві підтримав. Він взагалі відповідав у країні за стосунки з Росією, пробив Кремлю оренду на 25 років військової бази на суданському узбережжі Червоного моря. Кремль платив зброєю та військовою технікою.

На супутникових знімках міжнародний аеропорт Хартума весь в диму. Саме там стоять два українські “Боїнги” компанії “Скай ап”, один з них - у вогні - раніше потрапив на відео, наскільки сильно він пошкоджений і в якому стані другий - досі невідомо. Обидва були в лізингу в Судані, літали звідси до Саудівської Аравії та Єгипту. МЗС України й авіакомпанія кажуть, що 36 людей - співробітники та екіпаж - у безпечному місці.

Ліга арабських держав і захід закликають військових у Судані до негайних переговорів. “Ми всі надзвичайно стурбовані бойовими діями в Судані. Загрозою, яку це несе для цивільних людей, для суданців і навіть для регіону”, - каже і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Кількість загиблих із кожним днем зростає. Добре відомий на заході колишній прем’єр Судану нагадує обом сторонам, що революція в 2019 році, що скинула диктатора аль Башира, привела до влади військових лише тимчасово. “Ми вже попрощалися з диктатурою в Судані. Можуть бути проблеми, можуть бути негаразди, але ми ніколи не повернемося назад”, - запевняє Абдула Гамдок.

Однак силовики з обох сторін не поспішають складати зброю: парамілітарне угруповання знімає кадри з галявини президентського палацу, який вони, як заявляють, захопили. Армія у відповідь ділиться відео із полоненим противника. “Ми здалися військовим, вони добре з нами поводяться. Ми закликаємо наших братів, які все ще б’ються з військовими, здаватися. Тут безпечно, нічого поганого не станеться”, - кажуть в’язні на відео.

На тепер обидві сторони запевняють, що контролюють ключові об’єкти в столиці. Бої тривають у житлових районах, де в заручниках опинилися мирні мешканці. Вже 20 лікарень навколо зони боїв переповнені, там заявляють про брак крові для переливання і відповідних компонентів. Саме тому всі, хто може, просить силовиків принаймні про кілька годин гарантованої тиші, аби гуманітарні служби з водою, їжею та медичними запасами могли дістатися до заблокованих людей, яким вони зараз потрібні найбільше.

“Навколо аеропорту і в місцях, де йдуть бої, багато військових. Там стріляють, там снайпери... Звідси, де я перебуваю, тіл загиблих не видно, але мої друзі в тій зоні кажуть, вийти взагалі не можуть, струму немає, Інтернет ледве працює, вони бояться підходити до вікон”,- додає Лакшмі.

Жодних планів по евакуації у дипломатів зараз немає: бої навколо аеропорта, перекриті дороги. Громадянам своїх країн посольства рекомендують не виходити на вулицю і чекати, доки припиниться стрілянина.

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