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Тіла на вулиці стали буденністю: жінка розповіла, як вона на 8-му місяці вагітності пішки йшла з Маріуполя

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Тіла на вулиці стали буденністю: жінка розповіла, як вона на 8-му місяці вагітності пішки йшла з Маріуполя

Фото: скриншот з відео

Катерина, її чоловік Роман, мати і молодший брат змушені були йти 15 кілометрів пішки під обстрілами, щоб врятуватись від російських окупантів.

Родина Катерини зараз мешкає у Вінниці. Вони планують тут залишитися. 

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1". 

Катерина і Роман познайомились три роки тому. Вони мешкали у своєму улюбленому Маріуполі. Там вони чекали на первістка. Проте війна, яка почалась 24 лютого, зруйнувала їхні плани. 

"Дружина була на 8-му місяці вагітності, коли все це почалось. Вона нікуди не хотіла їхати, бо сподівалась, що це все швидко мине", - каже чоловік Катерини Роман Склянко. 

© скриншот з відео
Фото: скриншот з відео

Проте росіяни щодня знищували місто. Центр Маріуполя нещадно бомбардували російські літаки. 

"Наші військові, які там залишились - це неймовірні силачі", - каже Роман. 

Катерина Склянко розповідає, що вона рідко спускалась до підвалу, оскільки його в їхньому будинку не було. А коли вона йшла у інші бомбосховища, то чула там лише відчай та слова про смерть. Коли у родини закінчилась їжа та вода, Роман був змушений ходити в пошуках хоч чогось. 

"Коли говорять про трупи на вулицях, то для нас це було буденністю. Я ходив і це було для мене буденністю. В останні дні я вже не звертав на це уваги", - каже чоловік. 

Роман каже, що дружина його вже шість разів ховала. Зараз чоловік хвилюється за своїх батьків, які залишились у Маріуполі. 

Коли у будинок родини прилетіла ракета, Катерина дивом вціліла. Тоді родина вирішила пішки йти з міста. Вони пройшли 15 кілометрів. Їх спочатку ніхто не погодився підвезти, проте згодом таки знайшлись добрі люди, які посадили їх в автомобіль. Зараз родина мешкає у Вінниці та планує тут і залишитись. 

Нагадаємо, у Київській області затримали місцевого зрадника, який під час окупації допомагав російським загарбникам.

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