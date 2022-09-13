"Тіла збирали вздовж дороги. Деякі були без голів": журналіст про звільнене Богородичне на Донеччині

Стали відомі нові подробиці про звільнене від окупантів село Богородичне на Донеччині. Нагадаємо, воно розташоване в Краматорському районі, звільнено було 11 вересня десантниками 81 окремої аеромобільної бригади.

Як повідомив ТСН.ua військовий журналіст Олексій Кашпоровський, його приголомшило те, що він побачив – окупанти по-звірячому вбивали тут і військових, і цивільних. Декілька тіл були знайдені без голів.

"Українські військові зайшли в село зранку, а я приїхав після обіду. Вбитих окупантами місцевих було знайдено півдесятка, але, наскільки зрозуміло, це був тільки початок. Це були ті, чиї тіла позбирали вздовж дороги. На вулицях був відчутний трупний запах", - повідомив нам Олексій Кашпоровський.

За словами Кашпоровського, мертвих українських військових було знайдено без взуття. До цього Олексій додав, що в селі він дізнався про двох мешканців, у яких окупанти вбили родичів – чоловіка та жінку. Цих людей прийшлось ховати поспіхом, за хатою. "Окупанти обікрали церкву, в якій жили та нагадили. Частину ікон з неї було знайдено в полі. Також було розграбовано чимало будинків. До речі, в цьому селі чимало заможних помешкань. Але втікли звідси росіяни як таргани. Навіть їжу не встигли доварити", - розповів нам Кашпоровський.

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