Тільки не верхній поверх: що відбувається з орендою житла в Києві

Війна та часті ракетні обстріли Києва суттєво вплинули на ринок оренди квартир в столиці. Сайт ТСН.ua дізнавався: як змінились ціни і що зараз користується попитом.

Експерти зазначають, що в жовтні, після початку масових обстрілів росіянами Києва, вартість оренди квартир потроху почала знижуватись. Зараз вони фіксують спад на попит по оренді квартир. Особливо стали непопулярними помешкання на верхніх поверхах, куди людям потрібно йти пішки, через відключення світла. Тому зараз здати квартиру на верхніх поверхах дуже проблематично.

«Якщо порівнювати з жовтнем, коли ринок більш-менш оговтався від воєнних потрясінь, то вартість оренди квартир в Києві зменшились на 20%. А на дорогі позиції квартир на 50%. Я маю на увазі дорогі об’єкти, оренда яких коштувала 1-1,5 тисячі доларів. Зараз вони стали вдвічі дешевші. Тобто спостерігається невеликий спад на звичайний сегмент, а на елітну та дорогу нерухомість значний обвал цін», - розповідає ТСН.ua Сергій Курганов, практикуючий ріелтор, гендиректор ріелторського об’єднання Простор.

Він додає, що перед новорічними святами ринок оренди житла традиційно завмирає в Києві. І цей рік не виключення. Експерт каже, що якщо в довоєнні часи до квартир було багато додаткових вимог, то зараз їх стало ще більше. Клієнт хоче орендувати виключно квартиру, де є газова плита. Хтось хоче лише перші поверхи. Хтось категорично не розглядає верхні поверхи.

Загалом середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві - 7,5-9 тис грн. Експерт зазначає, що є пропозиції і по меншій вартості, бо через часті відключення світла люди переїхали в інші міста і помешкання пустують.

Найпопулярніші - квартири біля метро

Як і в довоєнні часи клієнти хочуть наймати квартири біля станцій метро в Києві. Зазвичай, це люди, які нещодавно приїхали в столицю і не знають міста. Подекуди вони помилково обирають прив’язку до метро.

«50% людей, які винаймають квартири біля метро – роблять це автоматично. Наприклад, винаймають квартиру біля метро «Святошин», бо туди приїжджають на маршрутці, а потім виявляється, що на роботу їм треба їздити в район станції «Харківська». Тобто початковий запит клієнтів – орендувати квартиру біля метро, але розібравшись з місцем розташування, вони все-таки орендують квартири там, де це їм більш зручніше», - пояснює фахівець.

Він додає, що традиційно вартість оренди житла біля станцій метро залежить від кількості будинків біля підземки.

«Наприклад, житлових будинків на Осокорках та Позняках, значно більше, ніж біля Святошина. Тому більший попит на оренду квартир саме в цих двох районах на лівому березі і відповідно більша їх вартість», - пояснює Курганов.

Під час ракетних ударів люди часто находять укриття на станціях метро.

«Звичайно, є люди, які орендують квартири біля метро аби завчасно піти до укриття у підземку, але таких небагато. Квартири біля метро завжди користувались більшим попитом. А щодо вартості, то вона різна. Наприклад, трикімнатна квартира на 21 поверсі біля метро до війни коштувала 24 тисячі в місяць, а зараз її можна винайняти за 16 тисяч грн. Помешкання після сучасного ремонту з повним оздобленням – має два окремі санвузли, підігрів підлоги. Така ось тенденція – ціни вдвічі впали», - розповідає Сергій Курганов.

А ось двокімнатна квартира з гарним наповненням на Троєщині, за яку до війни просили 8 тис. грн - зараз коштує 7 тисяч в місяць. Все залежить від району, поверху.

Трапляються випадки, коли власники квартир йдуть на зустріч орендарям. Вони домовляються здавати своє жило за якусь мінімальну суму та комунальні платежі.

«Ракетні обстріли, а після них тривала відсутність світла, зробили свою справу. В деяких будинках в Києві по три-чотири дні не було світла. Тому людям, які працюють віддалено було простіше змінити місто і винайняти квартиру за умовно 5 тисяч гривень в Тернополі чи Івано-Франківську, де хоч якось дотримуються графіків відключення світла. Який сенс людині сидіти в Києві без світла, зв’язку і води?», - пояснює Сергій Курганов.

На що є попит

За словами експерта, великим попитом зараз користуються приватні будинки в Києві і приміській зоні. На них навіть ціна піднялася на 10-20%. А вартість залежить від віддаленості від столиці, наявності альтернативних джерел живлення, генераторів, власного водопостачання.

А ось з комерційною нерухомістю ситуація складніша. Особливо там, де обладнанні невеличкі офіси. Вони просто стоять по 12 годин без світла. І звідти з’їжджають клієнти. Хоча зараз власники таких об’єктів почали встановлювати промислові генератори і намагаються врятувати ситуацію – дати в такі приміщення світло та тепло, аби не втратити клієнтів.

Як змінилися ціни на оренду квартири в Києві і в яких районах найменші ціни

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