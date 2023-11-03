"Тільки закінчила школу": на Житомирщині розповіли про жертву ДТП з нардепом

Дівчина останні роки жила без мами. Що стало причиною аварії – зараз з’ясовується.

Стали відомі нові подробиці про жертву трагічної ДТП на Житомирщині за участю народного депутата Андрія Ніколаєнка – місцеву мешканку, 18-річну Вікторію Назарову.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіла представниця сільської ради Наталія Добжанська.

"В минулому році Вікторія тільки закінчила школу, 11-й клас. Вона росла без мами, її мама померла декілька років тому після хвороби. Вікторія росла зі своєю сестрою під опікою тітки", – повідомила представниця сільради.

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За даними керівниці місцевої служби у справах дітей Ірини Денисевич, Вікторія після школи пішла навчатися до коледжу, де опановувала професію швачки.

У самому селі до цього додають, що через населений пункт пролягає траса, та на ділянці біля села водії зазвичай не зменшують швидкість.

"Але чи було причиною в даному випадку саме перевищення швидкості – поки невідомо. Наразі в село приїхало багато правоохоронців, мабуть, з'ясовують", - розповіли місцеві мешканці.

Що відомо про ДТП на Житомирщині за участю нардепа

На Житомирщині 3 листопада на трасі Київ-Чоп нардеп Андрій Ніколаєнко на смерть збив своїм авто 18-річну дівчину. Вона загинула на місці. Політик підтвердив факт аварії, пообіцяв сприяти слідчим діям і запевнив, що був тверезим та не порушував правил дорожнього руху.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Народний депутат на смерть збив 18-річну дівчину! Відео з місця ДТП, заяви нардепа і свідків!

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