Тіло було чорним від синців, а хата - у крові: моторошні подробиці загибелі багатодітної матері, яку забив чоловік

Тіло було чорним від синців, а хата - у крові: моторошні подробиці загибелі багатодітної матері, яку забив чоловік

Тієї страшної ночі 9-річна дитина благала про допомогу, але поліція так і не доїхала.

На Чернігівщині на очах дітей чоловік забив до смерті свою цивільну дружину. Допомоги від поліціі, на яку розраховували діти, не дочекалися.

Про те, чи можна було уникнути смерті молодої багатодітної матері - 18 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Коли саме у родині почався скандал - невідомо. Але о 8 вечора - 9-річний хлопчик зателефонував на "102". На поліцію троє дітей так і не дочекалися. Мама померла вже після опівночі на очах у власних дітей.

У поліції кажуть: патруль виїхав негайно. Але дитина не назвала прізвища. І це ускладнило пошуки.

"Поліцейські кілька разів телефонували на мобільний телефон з якого надійшов виклик на "102" , адже вулиці з такою назвою у селі не існує . Також у населеному пункті відсутні переважно таблички з назвами вулиць, що ускладнювало пошук, поліцейські заїхали у три хати, але ніхто не знав таку адресу", - запевняють правоохоронці.

У Кладьківці - хат зо три сотні. З них ледь не половина - порожні. Рідна сестра загиблої Ірини Крутько - Олена Гурин каже, що її племінник, справді сказав стару назву вулиці. Але уточнив, що тут є діти. Багатодітних родин у селі не більше десятка.

Підозрюваного у вбивстві цивільної дружини 44 річного Сергія Хаустова оголошено в загально державний розшук. Після смерті співмешканки він втік з дому без документів та телефона. Але перед цим зателефонував колишньому голові села з новиню про смерть дружини. Вже той о першій ночі і викликав поліцію.

Нині село вже вкотре прочісують три десятки нацгвардійців. Підозрюваний не місцевий, родом із Запоріжжя, до Кладьківки приїхав років зо п'ять тому на роботу. Тут шукали трактористів. Добре заробляв. Найменша, четверта дитина - у цивільного подружжя - спільна.

Ірина померла від забоїв та кровотечі. ЇЇ тіло, кажуть рідні, було чорним від синців. Знущання тривало не менше 5 годин.

"Усі три-чотири години бив, він змушував її вставати, змивати кров свою, іти вмиватися, а потім знову бив. Там вся хата у бризках крові. Потім він змив усе сам... Але кров на стінах, на стелі...", - розповідає сестра загиблої.

Новини Чернігівської області: чоловік забив до смерті свою цивільну дружину на очах дітей

З'ясувалося, що на виклик дитини приїжджало двоє патрульних. Один екіпаж обслуговує орієнтовно 20 сіл. Їхній керівник наразі на лікарняному.

У селі всі переконані - трагедії можна було б уникнути. Старосту села ні поліція, ні дільничний того вечора, коли патруль не міг знайти місця трагедії - не потурбували.

"Вночі ніхто на дзвонив. Цю інформації я ранком дізнався. Зв'язок у нас з поліцією і дільничним налагоджений, є телефони ... Прекрасно знаю, де вони (родина загиблої - Ред.) живуть і зміг би іх провести", - зазначає староста села Микола Глушко.

Рідні загиблої Ірини Крутько написали заяву у ДБР. Поліція проводить власне службове розслідування. Сиріт під опіку вІзьмуть родичі. Вони також сподіваються, що винних у смерті, яку б можна було відвернути - буде покарано.

Нагадаємо:

На Дніпропетровщині у смерті 4-річної доньки підозрюють батька. Коли медики приїхали на виклик, дівчинка вже була мертвою, а на її тілі - сліди побоїв приблизно тижневої давнини. Судмедексперти переконані - саме ці травми стали для дівчинки смертельними.

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