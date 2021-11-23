Тіло було в забоях, зуби вибиті, біля нирки - рани: моторошні подробиці загадкової смерті ювеліра на Полтавщині

Перші висновки експертизи – нарікає вдова – визначили, що чоловік помер від переохолодження.

Поліцейські розслідують загибель чоловіка, тіло якого знайшли у селі Гожули під Полтавою. За однією із версій, він помер від переохолодження, утім вдова запевняє: її чоловіка вбив односелець.

Про те, що сталося - 23 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Того ранку їй зателефонувала сестра – сама Тетяна була у Польщі на заробітках – і повідомила, що тіло Миколи виявили перехожі на одній із вулиць села. За даними і слідства, і потерпілих, за кілька годин до смерті він зустрічався зі своїм односельцем.

Тетяна каже – чоловік сказав дітям, що пройдеться до крамниці. Він зайшов за цигарками до місцевого бару. Біля бару, нібито, і зустрів свого односельця. Чоловіки разом пішли до хати останнього. Це зафіксували камери поруч. Але невдовзі Микола повертався: вже один, попід парканом і до половини роздягнутий.

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За сотню метрів од будинку де гостював Микола його і знайшли, але врятувати вже не змогли.

"Можливо він віддавав замовлення йому (односельцю - Ред.), або забирав кошти. Щось мало стати причиною для того, щоб він пішов у цьому напрямку в такий час", - припускає жінка.

Також вона твердить – тіло було усе в забоях, зуби вибиті. На голові був шрам, а біля нирки - колоті рани.

Переохолодження чи вбивство: хто винен у смерті селянина з Полтавської області

Тим часом перші висновки експертизи – нарікає вдова – визначили, що чоловік помер від переохолодження, а її до справи навіть не залучали як потерпілу. У поліції пояснюють: чекають на розширені висновки експертів – упродовж кількох тижнів, тоді стане зрозуміло: що стало причиною смерті і чи був злочин.

"Призначено ряд додаткових експертиз, оскільки під час огляду тіла були виявлені зовнішні ознаки тілесних ушкоджень. Можливо в цього чоловіка перед цим був з кимось конфлікт. Це також є предметом дослідження в межах цього кримінального провадження", - зазначили у поліції.

За даними із джерел ТСН у загиблого таки був конфлікт з односельцем – і нібито після вживання спиртного. Цю версію слідчі перевіряють і невдовзі можуть порушити кримінальну справу за нанесення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо:

У Полтаві сусід під час бійки травмував сусідку. Жінка потрапила до лікарні з черепно-мозковою травмою. Сусіда, який вдарив жінку, затримали.