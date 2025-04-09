Тіло тиждень лежало у морзі: чому в Україні є проблеми із похованням переселенців

© ТСН

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Тіло померлого переселенця понад тиждень пролежало в морзі Дніпра, доки в притулку шукали кошти на його поховання. В іншому прихистку для внутрішньо переміщених осіб волонтерка зберігає урни з прахом, бо після кремації, яку оплатили самотужки, подіти їх нема куди. Смерть пожильців, а надто безрідних або малозабезпечених, часто стає суттєвою проблемою для волонтерів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Вперше після похорону Оксана Шаєр йде на могилу чоловіка. Спершу не може її відшукати. Потім довго стоїть мовчки. Торік вона вивезла з-під обстрілів на Донеччині неповнолітнього сина та майже нерухомого чоловіка після інсульту. Їх прихистив притулок у Дніпрі. Працювати не могла — доглядала хворого. Виживали на його пенсію. Раптова смерть чоловіка загнала жінку у глухий кут.

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«У нас 3700 пенсії було. І коли сталась біда, я зрозуміла, що не маю за що його поховати. Вся рідня теж — без житла, без роботи», — каже переселенка Оксана Шаєр.

Пропозиція від місцевої влади шокувала.

«Кажуть, давайте його як безхатька поховаємо. Тобто я з ним 32 роки прожила і маю його відпустити, як бомжа нікому не потрібного», — каже жінка.

Оксана Шаєр / © ТСН

Поховати по-людськи допомогли у притулку.

«Чоловік тиждень лежав у морзі, поки ми вирішували це питання», — каже засновниця притулку для переселенців Таліна Жарікова.

Таліна Жарікова з командою волонтерів відкрили притулок на 300 осіб у перші дні повномасштабки і утримують його переважно власним коштом. За три роки тут померло 12 людей. І щоразу поховати їх, каже, було ще тим викликом.

Якщо рідні не можуть гідно провести людину в останню путь — це має робити громада, як у разі з безхатьками. У соцуправлінні Дніпра великої проблеми з похованням переселенців не бачать. Мовляв, у допомозі нікому не відмовляють.

«Нехай приходять, будемо індивідуально точково вирішувати це питання. Заява пишеться і надається матеріальна допомога, на сьогодні її розмір становить 2,5 тисячі гривень, це все», — каже керівниця управління соцзахисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Ірина Максименко.

А скільки треба, щоб усе було гідно, розповідає евакуаційниця благодійного фонду «Схід SOS». Ольга Владимирова з колегами допомагає вибратись із пекла війни найслабшим — самотнім, маломобільним, хворим. Тут у Дніпрі шукають їм домівку, лікують. Але ці люди також помирають. Якщо немає рідних — це стає клопотом волонтерів. У неї таких випадків було понад десять.

«У мене є кілька меценатів моїх, донаторів особистих — це мої друзі або мої учні колишні. Кремація — десь від 12 до 16 тисяч, залежно від антуражу. А фізичне поховання дорожче — це від 20 і далі, тому що це ділянка», — каже Ольга Владимирова.

Від 2022 року евакуаційниця вже має свій невеликий колумбарій безрідних. Покійних возили до Одеси або Харкова, адже в Дніпрі свого крематорію немає.

Чому волонтери замість громад змушені брати на себе нетипові для них обов’язки і витрати — немає державного механізму.

Юрист пояснює — закон про поховання написаний понад два десятиліття тому. І він не враховує реалій війни, коли в деяких містах через переселенців різко зросла кількість мешканців.

«Мабуть несправедливо лише на якусь територіальну громаду, яка є найбільш наближеною до бойових дій, наприклад, Дніпро, покладати оцей обов’язок щодо поховання осіб, які раніше не проживали на території громади і не сплачували відповідно податки. Треба було б доврегулювати ці питання, але це обов’язок чиновників», — каже адвокат Андрій Верба.

Дата публікації 10:28, 09.04.25 Кількість переглядів 31 ТСН новини 10:00 9 квітня. США виводять війська з Польщі! Російські удари по Дніпру і Харкову

Субвенція з держбюджету чи зміни до закону — але це питання потребує вирішення. Війна позбавила переселенців можливості жити по-людськи. Але не повинна забрати хоча б право на гідний спочинок.

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