“Тіло в холодильнику”: “покійному” Путіну знайшли дублера, а Шойгу кричить про мир із Україною

Чутки про можливу смерть Путіна не вщухають. Подейкують, Росією “рулить” двійник.

З чого це взяли та як ми зрозуміємо, що справжнього диктатора вже не стало, розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Що коїться в Росії?

Кажуть, в Росії на повну рулить двійник та видає себе за істинного Путіна. Про це заявив знову анонімний “Генерал СВР” у своєму Telegram-каналі.

Анонім каже, що підробка Путіна проводить навіть наради, як в онлайн- так і в офлайн-форматі.

Скриншот / Telegram

Хто буде керувати?

В Росії припускають, що керувати парадом буде поки Патрушев, який намітив повністю змінити уряд і поставити на великі пости “своїх людей”. Але чи будуть і далі двійника видавати за самого Путіна, питання. В майбутньому Росії сумніватися почали усі, навіть “вишки”. Анонім каже: “всє усталі ат вайни!”. Назріває велика політична гра.

“Сейчас активно обсуждается вопрос: “Если Евросоюз и ряд стран всё равно не признает следующий срок “Путина”, то может имеет смысл провести преемника и снять заодно все вопросы с двойником?”. Пока есть внутренняя дискуссия, альянс вокруг Патрушева выглядит довольно прочным, но надолго ли?.. Окружение “президента” уже не сильно волнуется и даже считает смерть Путина началом чего-то нового и хорошего. Многие устали от постоянно довлеющей темы войны и санкций, заговорили о возможности переговоров о мире, но, конечно, на “выгодных” условиях, которые пока и сформулировать толком не могут. В любом случае движение началось, и начался большой политический сезон”, — йдеться у повідомленні.

Шойгу зробив неочікувану заяву

Власне про готовність до перемовин всерйоз вперше від початку повномасштабної війни заговорив і глава “мінубивств” РФ Сергій Шойгу, що дуже і дуже дивно. За його словами, Москва готова до переговорів про “постконфліктне врегулювання кризи в Україні” та про подальше “співіснування” із Заходом.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу / Скриншот

“На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних началах”, — сказав Шойгу.

Що хоче очільник “мінубивств” РФ?

Шойгу цинічно закликав “об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн”, щоб сформувати “справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки”. Що ж змушує міністра вбивств говорити про перемовини? Поразки на фронті чи все ж таки смерть справжнього Путіна? Або… заворушки у самій Росії? Бо ж зупинити 29 жовтня дагестанців в аеропорту Махачкали не змогли навіть бронетранспортери. Розлючений натовп майже захопив аеропорт і прорвався на злітну смугу у пошуках євреїв, які прилетіли з Ізраїлю.

Через це так званий Путін — чи то оригінал, чи то його копірка — надвечір 30 жовтня скликав велику нараду у зв’язку з антисемітськими заворушеннями. Ну й звісно, як це ж не звинуватити у новій біді Україну. Тож під час наради російський диктатор, заявив, що ситуацію на Близькому Сході “правлячі еліти США” використовують для розколу Росії, а усе, що коїлося увечері 29 жовтня “інспіровано через соцмережі з території України “руками агентури західних спецслужб”.

“Ми маємо розуміти, хто організує смертельний хаос. Замовники діють відкрито і нахабно”, — заявив Путін.

Доказать, что это Путин, уже ни у кого не получится.



Отныне писать нужно "мужчина, похожий на Путина".

Говорит не от себя, а то что ему написали.



Сомнения теперь будут у всех и до самых публичных похорон. pic.twitter.com/vvHrSPJHrK — ВАЖНЫЕ ВЕСТИ (@zhanoffartin) October 31, 2023

У всьому звинувачують Зеленського

Ну як же слава та авторитет Зеленського не дають “расії-матушці” спокою. Всюди українці, всюди Зеленський, навіть у Дагестані…

Володимир Путін / X (Twitter)

Варто подивитися, як російському тирану шкода дітей в Секторі Гази. А в чому були винні українські, коли вмирали та і продовжують вмирати від рук російських окупантів?

Путин: «Когда смотришь на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков — кулаки сжимаются» ©



Напомню: это говорит «человек», из-за которого в Украине погибли сотни тысяч людей, включая детей, женщин и стариков.



Феерически лицемерное существо pic.twitter.com/pSD5dpiJsf — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) October 30, 2023

Реакція США

На такі закиди відрегували навіть в США. Речник Держдепу Метью Міллер розгромив заяви Росії про нібито причетність України подій в Дагестані: “Я бачив їхні коментарі зі звинуваченнями України — це абсурд”.

Держдеп США також закликав російську владу публічно засудити насильницькі погроми: “Я бачив відео, як, думаю, і ви. Мені це виглядало як погроми. Ми закликаємо російську владу публічно засудити ці насильницькі протести, щоб притягнути до відповідальності всіх залучених і щоб переконатись у безпеці ізраїльтян і євреїв у Росії”.

На Росії проллється “братська” кров

Обличчям у бруд Путін падає не вперше. Варто лише згадати повстання “вагнерівців”, які от-от могли зайти в Москву, але за кілька кілометрів до російської столиці розвернулися і пішли геть на Білорусь, де відсиджувалися кілька місяців, поки Путін не стратив ватажка Пригожина, а потім із сумним виразом обличчя висловив “співчуття” родині загиблого.

Але все ж таки, можливо не зовсім щирі співчуття скоро українці будуть приносити росіянам? Бо диму без вогню не буває, можливу смерть Путіна обговорюють недарма. Але і впевнено заявляти про кончину кремлівського диктатора, на жаль, зарано.

Російські аналітики кажуть, коли це дійсно станеться, вже за кілька днів про це знатиме весь світ, бо рікою проллється ота їхня “братська” кров.

Коли заговорили про “смерть” Путіна?

Нагадаємо, що епопея з “трупом” Путіна розганяється вже кілька тижнів. Спочатку анонімний “генерал” заявив, що диктатору геть зле і його знайшли,коли він валявся на підлозі у судомах, а надвечір 26 жовтня він написав, що “Путін всьо”, з його трупом забарикадували і медиків, які намагалися його відкачати, а в Росії нібито починається переворот.

Що кажуть про це в Україні?

Утім в те, що Путін вмер, не дуже вірить і антикризовий радник голови офісу Президента Михайло Подоляк. В ефірі телемарафону “Єдині новини” він закликав українців не жити в ілюзіях, що смерть Путіна означатиме кінець війни.

Подоляк також зазначив, навіть якщо диктатор і справді помре, то так звані “вежі Кремля” будуть чубитися між собою, конкуруючи за владу та вбиваючи один одного.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: А ГДЕ ЦАРЬ? “Покійному” Путіну знайшли дублера! Кремль вже хоче миру з Україною!

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