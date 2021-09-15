Тіло знайшли біля дороги: на Буковині забили палицями чоловіка, який поїхав купувати авто

Підозрюваних у вбивстві уже затримали.

Моторошне вбивство на Буковині. 52-річного чоловіка знайшли мертвим у лісосмузі. Він приїхав із Волинської області купити авто. У вбивстві правоохоронці підозрюють двох буковинців, один із яких мав продати йому машину. Чоловіки намагалися втекти, але їх затримали.

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Про це 15 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Чоловіка знайшли в лісосмузі неподалік Чернівців. Вбивці залишили тіло просто за кілька метрів від дороги. Чоловіка із численними забоями помітив місцевий житель і одразу викликав правоохоронців.

Загиблий 52-річний чоловік – не місцевий. Мешкав на Волині, там працював водієм сервісу перевезення. Тричі на тиждень возив людей до Чернівців. Там познайомився з двома буковинцями. Один з них запропонував купити автівку.

"Він домовився з пасажирами, у яких він планував придбати транспортний засіб, та хотів поїхати ним до Волинської області", - повідомив в.о. керівника Чернівецької прокуратури В'ячеслав Чорней.

Новини України: на Буковині 52-річного чоловіка знайшли мертвим у лісосмузі

Та додому чоловік на новій автівці так і не доїхав. Його забили дерев'яними палицями до смерті ті, у кого він мав придбати авто – припускають слідчі. У загиблого забрали 3 тисячі доларів та 10 тисяч гривень.

А далі чоловіки намагалися втекти. З Чернівецької області рушили до Тернополя, потім до Луцька, а звідти – на Рівненщину. В одному із тамтешніх готелів їх і затримали правоохоронці.

"Було вилучено речові докази, які вказують на причетність вказаних осіб", - каже керівник Нацполіції Чернівецької області Руслан Дударець.

Чоловіків, яких підозрюють у розбої та умисному вбивстві до судової зали заводять у кайданках. Поки триває досудове розслідування, спілкуватися з ними не дозволяють. Підтримати одного з затриманих прийшла його сестра. Жінка у розпачі і не вірить, що брат причетний до вбивства.

"Він не винен, він як співучасник просто стояв із боку", - каже жінка.

Прокурор просить для підозрюваних тримання під вартою без права на заставу. Мовляв, чоловіки переховуватись, до того ж один з них раніше вже судимий. Суддя зачитує рішення:

"Тримання під вартою в державній установі "Чернівецький слідчий ізолятор" до 10 листопада 2021 року".

Адвокати кажуть, що оскаржуватимуть рішення в апеляційному суді. Вимагатимуть дозволити внести заставу за підозрюваних. Якщо провину чоловіків доведуть – їм загрожує до 15 років за гратами або ж довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 21-річний львів’янин посеред вулиці до смерті побив перехожого.

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