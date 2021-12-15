Тіло знайшли на стадіоні: у Львівській області від переохолодження померла жінка

Тіло знайшли на стадіоні: у Львівській області від переохолодження померла жінка

Загибла не мала постійного місця проживання.

У Львівській області від переохолодження померла 48-річна жінка. Її тіло знайшли на стадіоні неподалік середмістя.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 15 грудня.

У поліції кажуть, що загибла не мала постійного місця проживання.

У регіоні вночі температура опускалася до 7 морозу, висока вологість, вітряно і багато снігу. Зимно наразі в усіх західних областях. Рятувальники і лікарі просять українців бути обачними: тепло одягатися, мати не тісне взуття і не вживати алкоголь. Від наступного тижня морози стануть міцнішими. До мінус 10 вдень, а вночі стовпчики термометрів можуть опуститися і до -18.

У Львівській області від переохолодження померла 48-річна жінка-безхатченко | Новини України

Нагадаємо, у Львові до реанімаційного відділення Першого територіального медичного об’єднання потрапив непритомний 54-річний чоловік.

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