Тимчасове перемир’я стало темою номер один у світі: чи дійдуть ці розмови до фіналу

Чи є можливість домовитись і як.

Тимчасове перемир’я стало темою номер один в світовому інформаційному просторі минулого тижня. Майже кожен день у різних куточках світу тривали перемовини. І не лише між Україною, США та Росією. Ініціативу на себе взяли і союзники, які розмовляли про гарантії безпеки для нашої держави.

30 днів тиші на полі бою, а далі – предметна розмова про повноцінний мир. Таку пропозицію висунули США і Україна на неї погодилася. Однак, як встигли сказати в Америці – для танго потрібні двоє. Згода від Росії на такі умови так і не пролунала. Та чи є можливість домовитись і як, кореспондент ТСН Олександр Романюк з’ясовував.

Ультиматуми зі США. Конструктив із України. І гойдалки від Росії. Цього тижня почали говорити про тимчасове перемир'я. Але чи дійдуть ці розмови до фіналу?

Мир/ні перемовини

Понеділок. Українська делегація вирушає на перемовини до Саудівської Аравії. Президент зустрічається зі спадкоємним принцом країни. Але головна увага прикута до іншої зустрічі. І всі чекають, якою вона буде.

Україна та США

Вівторок. За столом – у центрі представники Саудівської аравії. По обидва боки українська команда – Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, Рустем Умєров та Павло Паліса і американська – державний секретар Марко Рубіо та радник Трампа із нацбезпеки Майк Волц. І це перша їхня зустріч після перепалки в Овальному кабінеті.

Два раунди переговорів по чотири години. Усе відбувається за зачиненими дверима.

Саму зустріч завчасно назвали спробою повернення до переговорного треку після скандалу у Білому домі. На вихідних радник британського прем'єр-міністра з національної безпеки навіть привіз до Києва рекомендації, як уникати конфліктів. Потепління спостерігалося і у риториці Дональда Трампа, який так само очікував позитивного результату.

“Я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів”, – заявив Дональд Трамп.

Дональд Трамп / Скриншот із відео ТСН

Результати перемовин – Україна погоджується на припинення вогню на 30 днів.

“Ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити цей крок”, – заявив Володимир Зеленський.

Те саме тепер має зробити і Росія. Далі в умовах “тиші на фронті” за задумом відбуватимуться повноцінні перемови про мирне урегулювання.

“Ми передамо їм цю пропозицію. Скажемо: “Ось, що на столі”. Україна готова припинити стріляти і почати розмовляти. І далі вони будуть вирішувати “так” чи “ні”, – заявив держсекретар США Марко Рубіо.

США українську позицію вочевидь оцінили. Наступний пункт домовленостей набув чинності одразу. Америка відновлює військову допомогу і доступ до своїх розвідданих.

“Унаслідок цього позитивного кроку вперед президент вирішив припинити паузу, військова і безпекова допомога Україні триватиме. Це набуває чинності негайно”, – заявив Майкл Волц.

На що поки нема публічних відповідей: так це можливі гарантії безпеки. Україна озвучує свої червоні лінії.

“Ми говорили сьогодні про різні варіанти. Але це стовідсотково ті гарантії, які будуть запобігати будь- якій агресії в майбутньому. Тому що ми маємо негативний досвід будапештських меморандумів, мінських угод і так далі, які не дали нам жодних гарантій”, – заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

Європа

Середа. Ще один сигнал зі знаком “плюс” цього тижня Україна отримала від Європейських партнерів. Глави Міноборони кількох країн зібралися у Парижі. Обговорювали, як зробити мир реальним.

До перемовин про “коаліцію охочих" долучилися вже 37-м країн. Йдеться про надання фінансування, літаків, кораблів чи військ, щоби допомогти захистити нашу державу від подальшої російської агресії. Наступний етап – міністри оборони мають надати Емманюелю Макрону та Кіру Стармеру деталі своїх домовленностей про миротворчі сили. Ті обговорять і затвердять їх з європейськими лідерами цими вихідними. А далі передадуть Дональду Трампу – в надії отримати від США розвідувальну, спостережну та авіаційну підтримку. Показово, що участі американських військ у миротворчій місії план не передбачає, оскільки раніше у США таку можливість виключили.

А що Росія

Росія на результати перемовин реагувала досить стримано. Експерти припускають, окупант імовірно сподівався, що Україні та США не вдасться ні про що домовитися. Спочатку там заявляють, тимчасове перемир’я не розглядають. Пізніше російський диктатор несподівано, але показово, з'являється перед камерами у військовій формі.

Четвер. В Москву одразу після перемовин в Саудівській аравії летить посланець Білого дому – це була частина американського плану. Візит бізнесмена Стіва Віткоффа розпочинається в умовах інформаційної тиші. Світові ЗМІ пишуть, що він має напряму поговорити із Путіним. російський очільник ще до зустрічі дає зрозуміти: припиняти вогонь негайно – не готовий.

“Хто віддаватиме накази зупиняти вогонь. Яка буде ціна цих наказів? Ви уявляєте майже дві тисячі кілометрів фронту? Хто визначатиме, хто і коли на цих двох тисячах кілометрів порушив режим тиші?” – сказав Путін.

Володимир Путін / Скриншот із відео ТСН

Каже, хоче обговорити, наприклад, чи матиме Україна можливість укомплектувати свої збройні сили під час режиму тиші, або хто контролюватиме виконання домовленостей по всій лінії фронту. В Україні натякнули – Росія вже не вперше так діє і має конкретну мету.

“Вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб узагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше”, – заявив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський / Скриншот із відео ТСН

Пятниця. Американська сторона повідомляє про офіційне завершення візиту. Сам Віткофф заявляє про “стриманий оптимізм”, але деталі візиту не розголошує. Росіяни натомість натякають – вони направили “додаткові сигнали” Трампу. Видання Washington Post зі своїх джерел у європейських розвідках дізналося, росіяни підготували власні мирні пропозиції. Їхня основа – повноцінне відновлення відносин і перерозподіл світу на двох, без урахування інтересів, зокрема, України. Чи пристане американський лідер на цю пропозицію, невідомо. Утім ще учора США поновили санкції щодо нафтового, газового та банківського секторів Росії. Попередні 60 днів вони були призупинені. Імовірно, у такий спосіб режим Путіна спробували підштовхнути до перемир’я.

Згодом Дональд Трамп у мережі Х напише про “дуже хорошу й продуктивну дискусію” з очільником Кремля. Щоправда, не уточнив, була це особиста розмова з путіним, чи обговорення у рамках перемовин. Але заявив, що зараз є дуже хороший шанс, що війна може закінчитися. А ще президент США робить заяву про українських військових, начебто тисячі з них оточені російськими військовими, і перебувають у поганому положенні. Про яку саме ділянку бойових дій йдеться – не уточнив.

“Я наполегливо попросив Путіна зберегти їхні життя. Це буде жахлива різня, якої світ не бачив із часів Другої світової війни”, – написав Трамп.

Цими вихідними у Москві анонсували прес-конференцію Путіна, який начебто має висловитися щодо перемовин. Париж і Лондон готують пов'язаний з перемир'ям план підтримки України. Чекає світ і на реакцію Дональда Трампа про те, що почули його представники у Москві. Після цього стане зрозуміло – отримає світ відповідь, чи буде перемир’я, або ж навпаки з'явиться ще більше нових запитань.

Раніше ми писали про те, що Трамп відхрестився від обіцянки закінчити війну за 24 години.

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