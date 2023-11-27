Тимчасові відключення світла можливі: яка ситуація на українських АЕС

Без Запорізької АЕС українські реактори дають в енергосистему держави 60% усієї потрібної енергії.

Після ремонту у робочий режим введені 9 реакторів українських атомних станцій. Всі - окрім окупованої ЗАЕС. Атомники достроково завершили масштабну ремонтну кампанію і активно тренуються протидіяти воєнним загрозам.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

До сезону холодів, зважаючи на торішні події, енергетики готувалися дуже серйозно. На ремонт мобілізували весь персонал станцій. Запчастини, які раніше купували у країни-агресора, навчилися робити самостійно.

"Це кінець монополії Росії на ринку виробництва палива для реакторів радянської конструкції", - каже президент "Енергоатому" Петро Котін.

АЕС

Ремонтну кампанію на енергоблоках завершили достроково, запевняє очільник "Енергоатому".

"Всі енергоблоки, які знаходяться на підконтрольній Україні території, відремонтовані і перевантажені свіжим ядерним паливом. Зараз ми готові до проходження осінньо-зимового періоду на максимальній потужності енергоблоків", - каже Петро Котін.

Без Запорізької АЕС українські реактори дають в енергосистему держави 60% усієї потрібної енергії. Тож тотального блекауту, сподіваються атомники, вдасться уникнути. Але тимчасові відключення можливі - все залежить від ворожих атак і сильних морозів

Світло в оселях залежить і від того, чи зможе Україна захистити свою енергосистему, яка і досі лишається однієї з цілей ворожої армії.

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Нагадаємо, в Україні пенсіонер винайшов унікальну конструкцію і тепер у нього завжди є світло.

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