Тимофійко мирно спав, загорнутий у ковдру: що відомо про загиблих через ракетний удар по Харкову

Російські терористи ракетами атакували Харків. Під завалами зруйнованого житлового будинку загинули 10-річний хлопчик та його 68-річна бабуся. Ще три десятки людей дістали поранення, серед них 11-місячне немовля - це брат загиблої дитини. Росіяни атакували місто близько сьомої ранку. Поцілили у два райони міста - один житловий будинок зруйнований, ще понад десяток - пошкоджені.

Кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова розповіла про ситуацію на місці терористичної атаки РФ.

Відомо, що через ракетний удар Росії у Харкові загинув 10-річний хлопчик Тимофій та його 68-річна бабуся.

"Рятувальникам вдалось дістати його тіло з-під завалів, воно було загорнуте в ковдру. Хлопчик уже був мертвий. Згодом знайшли і тіло його 68-річної бабусі. Уламкові поранення отримало 11-місячне немовля. Це - брат загиблого Тимофія, він з батьками у лікарні", - каже Вікторія Стрельцова.

Наслідки ракетного удару в Харкові

Кореспондентка ТСН зазначила, що рятувальники уже завершили розбирати завали, а комунальники розчистили двори. Людей, які залишились без помешкань, уже розселили у готелі та гуртожитки Харкова.



"Тимофій спав у піжамі, його життя сьогодні забрала російська ракета", - кажуть у поліції.

Будинок, де стався ракетний удар, не придатний для життя, він майже повністю зруйнований. Рятувальникам вдалось з-під завалів дістати 7 людей.

"Ми не знаємо, як вижили. Дружина з дитиною спали на іншому ліжку, ми шукали одне одного", - каже житель знищеного будинку.

Також Росія обстріляла Вовчанськ на Харківщині. Били по житлових будинках. Сьогодні окупанти обстрілювали села у цьому регіоні.

Наслідки ракетного удару по Харкову

Ракетний удар по Харкову 6 жовтня: що відомо

Зранку російська терористична армія двома ракетами "Іскандер" обстріляла Харків. Одна з них поцілила по житловому району. З-під завалів дістали тіла двох загиблих – 10-річного хлопчика та його 68-річної бабусі.

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що по Харкову ворог застосував ракету, що летіла по балістичній траєкторії, тож її було дуже складно своєчасно виявити, а тому в місті не оголошували повітряну тривогу.

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