Тимошенко заявила, яким повинен бути план дій України в умовах агресії Росії

На думку депутатки, перш за все, треба визначити, що низка пунктів Мінських угод є неприйнятними для України.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла, якою на сьогодні повинна бути логіка дій української влади у вирішенні питань щодо Мінських угод.

Про це народна депутатка сказала в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на "1+1" у четвер, 17 лютого.

"Не можна, щоб президент, міністр закордонних справ залишалися на вістрі самостійного вирішення питання по Мінську. Це занадто велика відповідальність перед країною, перед майбутнім, перед історією українською. Тому перше, що мусить зробити парламент, – і ми внесли такий проєкт постанови і роздали всім фракціям – нам треба в "Мінську-2" чітко визначити, що декілька пунктів ­– перш за все, 9-й, 11-й і треба подивитися, ще які, – неприйнятні для України", ­– розповіла Тимошенко.

Будапештський меморандум і Мінські угоди

Вона також заявила, що її політсила підготувала і роздала всім парламентським фракціям проєкт постанови про звернення до країн-гарантів Будапештського меморандуму внаслідок відмови України від ядерної зброї. Депутатка наголосила, що відповідний проєкт потрібно ухвалити негайно.

"Я не погоджуюся, що там немає слова "гарантії". Тут написано дуже чітко: "про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї". Слово "гарантії" є в назві. Весь документ і є гарантією. Такі два документи підготовлені", ­– сказала Тимошенко.

"Президент висловив вже своє бачення щодо того, що ці Мінські угоди є проти національних інтересів України і треба шукати інший шлях. Шкода, що ми три роки втратили і знову водили ці Мінські угоди, а не зробили висновок той, який є сьогодні", – додала політикиня.

Нам її думку, 19 лютого на зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський повинен дуже чітко сказати, що певні позиції Мінських угод неприйнятні.

"І ось рішення парламенту. Ось звернення по гарантіях, які давав Будапештський меморандум – і в цьому меморандумі про гарантії безпеки чітко написано: "негайне скликання Радбезу ООН для вжиття ефективних заходів для того, щоб зупинити будь-яку агресію", ­– сказала Тимошенко.

Списання боргів

Наступним питанням, яке на думку нардепки має підняти президент, – списання боргів України. Вона нагадала приклади з історії, коли в таких ситуаціях списувалися державні борги. Наприклад, МВФ списав борги 25-ти країнам на початку пандемії коронавірусу.

"Були приклади в історії, коли списували борги, коли країна потрапляла в систему агресії і в інші тяжкі ситуації. Наш борг зовнішній сьогодні складає 52 млрд дол. Це означає, що якщо зараз ми маємо друзів у західному світі, вони за міжнародним правом і за Будапештським меморандумом зобов'язані списати 52 млрд дол. боргів державних. І це означає, що ми одразу приступаємо до наступного кроку", ­­– пояснила лідерка "Батьківщини".

Зброя

За її словами, ще одне питання, яке може підняти президент України на цій зустрічі – забезпечення держави достатньою кількістю високоефективної зброї.

"Тому що у нас є Будапештський меморандум, який ми мусимо підняти зараз на наш прапор. Нам дали гарантії боронити нашу територію, не допускати агресії і не допускати будь-якої окупації нашої землі. Зараз гаранти зобов'язані нам дати ту зброю, яка потрібна Україні у необхідній кількості і необхідної ефективності, і потужності. Ось наш план, який треба робити. Але в цьому плані єдиними мусять стати президент, парламент, уряд, український народ. Тому що ми всі сьогодні – той моноліт, який жоден агресор не переступить", – резюмувала Тимошенко.

Тимошенко оголосила свій план дій для влади в умовах агресії РФ

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