"Тіні забутих брендів": чому справжню "Лікарську" ніхто не бачив кілька десятків років і як відшукати делікатес

"Тіні забутих брендів": чому справжню "Лікарську" ніхто не бачив кілька десятків років і як відшукати делікатес

Сьогодні на прилавках можна знайти щось середнє між фальсифікатом і натяком на м’ясний виріб.

Без "Лікарської" ковбаси не обходиться майже жоден святковий "Олів’є". І саме її рецептуру, кажуть - іще в середині 30-х років зплагіатили більшовики в американських м’ясників.

Про те, як сталося, що справжню "Лікарську" ковбасу ніхто не бачив уже кілька десятків років і як відшукати ковбасу з м'яса, а не із замінників йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень в рамках спецпроєкту "Тіні забутих брендів".

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

За легендою, задумана була "Лікарська" ковбаса як рятівний і легкозасвоюваний продукт для голодних часів радянської епохи.

"Народ був бідний і не мав шо їсти, треба було нагодувати. Там були вершки, там були яйця, і 95% м'ясної сировини. Те що лікар прописав. Це одна із версій, чому "Лікарська" так називається, бо нібито корисна", - зазначає деканка факультету харчових технологій НУБІП Лариса Баль-Прилипко.

Запуск "Лікарської" у виробництво був цинічним - одразу після Голодомору початку 30-тих та у розпал репресій. Начебто за особистою вказівкою Сталіна мали скопіювати готовий американський рецепт.

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На початку варенка виходила невдалою. Але поступово технологію відпрацювали, затвердили ГОСТ , і "Лікарська" стала взірцем смакоти по-радянськи. Перший раз якість погіршилася у 70-х - неврожаї та дефіцит м’яса змусили внести правки у ГОСТ - стали дозволені домішки. Друге погіршення було вже в 90-х - тоді йшлося про виживання і жарти про нестачу туалетного паперу, бо він пішов на ковбасу - були недалекими від правди.

Тоді люди твердили, що відчувають смак справжньої "Лікарської". Нові ж українські ДСТУ почали розробляти лише на п’ятому році незалежності. Та "Лікарська" ковбаса, здається, в 90-х так і застрягла.

ЯКІСНА "ЛІКАРСЬКА" ДЕШЕВОЮ НЕ БУВАЄ

Сьогодні на прилавках можна знайти щось середнє між фальсифікатом і натяком на м’ясний виріб. Слід зазначити, що на ринку є і гарна пропозиція, але якісна "Лікарська" дешевою не буває і має коштувати не менше 250 гривень.

Для відродження класичної технології, кажуть фахівці, треба лише дотримуватися давньої рецептури:

свинина знежилована 70%

яловичина знежилована 25%

яйця курячі

молоко сухе знежирине

сіль

цукор

горіх мускатний

фіксатор кольору нітрит натрію

Фарш набивають у синюгу – натуральну кишку, що для більшості виробників давно вже зайва морока. Проте класика вимагає саме такого фасування і варіння.

Але зловживання виробників "Лікарської" ковбаси, які здешевлюють виробництво, призводять до того, що на прилавках українських магазинів коштує вона на порядок дешевше.

ФУТУРИСТИЧНА "ЛІКАРСЬКА" ВЖЕ РЕАЛЬНІСТЬ

Тим часом, щоб не плюватися від ковбасопідробок, молоді українці все більше переходять на так звану їжу майбутнього. Вона повністю рослинна, але має смак м’яса.

Кілька років вітчизняні науковці і виробничники шукали смак м’яса у композиції горохового і соєвого текстурату, кокосової олії, вивареної карамелі та концентрату бурякового соку. Від традиційного рожевого кольору відмовилися свідомо.

"Можна зробити цю ковбасу абсолютно ідентичною за кольором до м'ясної. Але існує така думка, що не всі люди, які дотримуються рослинної дієти, хочуть, щоб альтернативні продукти відповідали на 100% тим м'ясним, від яких вони відмовились", - зазначає докторка філософії в галузі харчових біотехнологій, доцентка НУБІП України Богдана Леонова.

Своєю чергою дієтологи все ж радять замінити компонент "Лікарської" ковбаси у новорічному салаті "Олів''є" на шматок відвареної курки, індички або іншого м'яса - ще смачніше і набагато корисніше.

"Тіні забутих брендів": де знайти справжню "лікарську" ковбасу

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