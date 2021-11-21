Тіні забутих брендів: як розпізнати справжній плавлений сирок "Дружба" і чи взагалі він є на прилавках

Тіні забутих брендів: як розпізнати справжній плавлений сирок "Дружба" і чи взагалі він є на прилавках

Перевірити справжність плавленого сирка можна в домашніх умовах.

Справжній плавлений сирок "Дружба" в Україні ще досі виробляють. Але знайти його стає дедалі складніше. Адже під відомим брендом виготовляють так звані молоковмісні продукти й традиційної рецептури не дотримуються взагалі.

Про це 21 листопада йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

"ДРУЖБА" З МАРСОМ

Існує легенда про народження плавленого сирка "Дружба". Він розроблений 50 років тому для експедиції на Марс. Це їжа космонавтів.

Ілон Маск ще не народився, коли радянські харчовики вже марили відправити свою "Дружбу" у космічну мандрівку до Марсу. Тоді його виготовляли з якісних твердих сирів, вершкового масла, сметани і сухого молока. 100 г перших "дружб" заміняли 150 г м’яса і при цьому там зберігалися усі корисні властивості, притаманні твердим сирам. Брусочок плавленого сиру "Дружба" 100 г = 150 г м’яса, а твердий сир – це кальцій, фосфор, вітаміни А, Е, В2, мікроелементи, фолієва кислота.

Плавлений сирок "Дружба" дійсно нікому не зашкодить, якщо він виготовлений за класичною рецептурою і з правильних інгредієнтів. І такі сирки ще випускають. Але за якісними "дружбами" треба полювати на полицях серед решти тіней ще не забутого бренду.

Тепер Маск навряд чи взяв би із собою в експедицію сучасний сирок "Дружба". Бо його смак і якість зараз відповідають лише одному критерією: якщо його з'їсти - не помреш.

"Все, що не отруйно, іноді можна їсти людям, які не мають протипоказань. Але, на жаль, у цьому плавленому сирку протипоказань дуже багато. Дуже! Ну, ось просто дуже-дуже!", - каже дієтологиня Наталія Самойленко.

Майже три роки тому ТСН.Тиждень показав інсайдерські кадри з виробництва плавлених сирків в одному з підпільних цехів у Чернігові. Антисанітарія, зіпсована сировина як основа для плавлення шокували тоді всю країну. Та чи змінилося щось відтоді?

"Тіні забутих брендів": плавлений сирок "Дружба" - як розпізнати підробку

ЗРАДЖЕНА "ДРУЖБА"

Наталія Сила з Броварів готує вдома плавлений сир, бо магазинну "Дружбу" вже давно занесла до чорного списку.

"Він з ароматизатором, колись ви пам’ятаєте старі сирки... У "Дружби" взагалі інший смак, інший запах, ніж зараз", - каже противниця магазинних плавлених сирів Наталія Сила.

І це помітила не вона одна. Дієтологів і поготів починає трусити від однієї згадки про плавлені сирки.

СЕКРЕТИ "ДРУЖБИ"

Майбутні товарознавці дослідили сирки різних торгових марок. "Дружбу" кип’ятили, м’яли, нюхали, капали на неї йодом і врешті надкушували. А на етикетках складно прочитати про склад – бо там дуже дрібний шрифт.

А саме у цьому дрібному шрифті і прихована відповідь, чому від традиціної "Дружби" лишилася лиш тінь відомого бренду. Виробники навіть не обманюють, а чесно пишуть, що те, що всередині, зовсім не сирок, а так званий сирний продукт, який можна варити хоч з глини. Закон не забороняє.

"Взагалі використовувати назву "Дружба" заборонено, якщо порушена класична рецептура", - говорить професорка, експертка з якості продуктів Олена Сидоренко.

Виробники називають плавлені сирки молоковмісними продуктами – це евфемізм, який може означати навіть повну відсутність молока. Той сирок швидше за все виріс на дереві, бо основний його склад - пальмова олія.

"Цей продукт є найбільш атерогеном, тобто атеросклероз викликає не так вершкове масло або яйця, скільки маргарин, майонез, плавлений сирок, де рослинний або тваринний жир якісний заміщений трансжиром", - каже дієтологиня Наталія Самойленко.

А трансжири призводять до серцево-судинних захворювань.

Обман покупця часто не вичитаєш навіть у тому дрібному шрифті. Але є спосіб перевірити вдома.

"Якщо ми беремо і куштуємо, то в роті має розплавлятися і ми маємо відчувати цей смак, а сирний продукт буде просто суцільним таким шматочком в роті залишатись", - пояснює професорка, експертка з якості продуктів Олена Сидоренко.

Тобто підробка не розчиняється в роті. А справжній сир має кришитися.

Ще один лайфхак – киньте шматочок плавленого сирка у киплячу воду. Сирний продукт поводиться як пральний порошок - пальмова олія і рослинні жири забарвлюють однорідну рідину.

Непотрібний у класичній рецептурі крохмаль виявить крапля йоду. На справжньому плавленому сирові, що виготовлений за стандартами ДСТУ, не буде тьмяних плям. А де використоли крохмаль – будуть темні плями.

Висновок лабораторного заняття невтішний - абсолютно неправомірно використовувати бренд "Дружба" для новоявлених плавлених сирків.

РІДКІСНА "ДРУЖБА"

Але на ринку ще є незраджена "Дружба". ТСН.Тиждень побував у цеху, де дотримуються стандартів виготовлення плавлених сирків. Усі складники – твердий і кисломолочний сири, вершкове масло – свіжі. Жодного зіпсованого твердого сиру.

"Він може бути десь придавлений, але цей сир відповідає всім відповідним показникам", - запевняє начальник виробничої лабораторії підприємства Віталій Гвоздик.

Та навіть у цьому бездоганно чистому цеху стає не по собі від різних порошків, без яких плавленого сиру не зробити.

"Всі сухі речовини мають відповідні документи, відповідні висновки санітарні", - каже Віталій Гвоздик.

На цьому ж заводі випускають і дешевий сирний продукт. Чесно пишуть про це на етикетці.

"Дуже багато підприємств в Україні на сьогоднішній день працюють зі збитками на межі виживання", - говорить генеральний директор сирзаводу Володимир Бартошак.

Але сирок "Дружба" якщо і зникне з прилавків, то в останню чергу. Адже це найвідоміший бренд.