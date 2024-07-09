Тиса – за колючим дротом: "річка смерті" обросла фортифікаціями від ухилянтів – подробиці із Закарпаття

Фортифікації нового рівня. На Закарпатті річку Тису огородили від українців. Її називають "річка смерті для ухилянтів" – оскільки не завжди нелегальні спроби перетину кордону по воді мають щасливий кінець для українців.

На який екстрим готові ухилянти, щоб перетнути кордон, скільки коштує таке "задоволення" та яку ж загорожу побудували на Тисі, і чи буде вона ефективною – в ексклюзиві TSN.ua. розповіла Вікторія Панченко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТИСА ЗА КОЛЮЧИМ ДРОТОМ! "Річка смерті для ухилянтів" обросла "фортифікаціями"!

Тиса за колючим дротом

У Закарпатській області вздовж річки Тиса встановили загородження з колючим дротом. Тепер доступ до річки з траси неможливий. Відповідні кадри стали поширюватися в Мережі.

Користувачі заявляють, що огорожа з'явилася нещодавно. Водночас в Держприкордонслужбі наразі це відео не коментують. У Мережі припустили, ймовірно, це пов'язано з повідомленнями про те, як чоловіки призовного віку намагаються переплисти річку, щоби потрапити до Румунії. Зауважимо, що це не перші відео колючого дроту вздовж водойми. Ще у квітні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко публікував схожі кадри у своєму телеграм-каналі. Та повідомляв про кількість загиблих чоловіків, які намагалися приборкати води річки.

"Уздовж річки Тиса встановлена огорожа з колючим дротом. За офіційною статистикою, вже 22 чоловіки потонули, намагаючись незаконно перетнути кордон через цю річку. З точки зору статистики по відношенню до кількості спроб, вірогідність загинути в Тисі на порядок вища, за вірогідність загинути на фронті через мобілізацію. Подумайте над цим. Цифри - вперта річ, яка ніколи не бреше", - написав тоді Андрющенко.

"Екстрим" для ухилянтів

На відчайдушний крок українських чоловіків штовхають різні причини, ймовірно це і "лагідна мобілізація" та безліч оголошень у Telegram-каналах про "легальний" перетин кордону. Але по факту "легальний" перетин кордону перетворюється на екстремальний – через повноводну крижану Тису, особливо у темний час доби. Такий екстрим ще й шалених коштів вартує, наразі розцінки знову стрибнули вгору. А стовідсоткових гарантій, що ви успішно перетнете кордон, ніхто не дає.

Добре, якщо вам видадуть рятувальний жилет, гідрокостюм чи човен, бо іноді відчайдухи просто кидаються у воду і намагаються пливти до світлого майбутнього за кордоном, де немає війни, вибухів і головне ТЦК.

Однак, як ми вже знаємо, не кожна історія закінчується хепі ендом, бо Тиса – річка підступна, зі швидкою течією, крижаною водою, крутими берегами та підступним дном, яке засмічене гіляками, корчами та камінням. Державна прикордонна служба України застерігає, що за порушення прикордонного законодавства передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність, також, такі протиправні дії нерідко пов’язані з ризиком для життя та здоров’я, що ми і спостерігаємо у новинах чи не щодня.

Смерть у водах Тиси

У травні знову у Тисі було виявлено тіло людини без ознак життя. Загиблий – чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Виявили тіло прикордонники Румунії зі свого боку кордону, про що повідомили українських колег.

Пізніше тіла ще трьох чоловіків знайшли в Тисі після зниження рівня води. Одного з потопельників на мілині неподалік румунського кордону помітив місцевий рибалка, він зателефонував прикордонниками. А далі водолази почали обстежувати дно і знайшли ще двох загиблих. Особи двох знайдених чоловіків вже встановили – це 28-річний житель Івано-Франківщини і 20-річний сумчанин, який зник кілька місяців тому. Третього загиблого ще не ідентифікували.

Загалом, за даними прикордонної служби, від початку повномасштабного вторгнення у Тисі загинуло майже три десятка людей. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Вже зафіксовано у річці Тиса 28 випадків, коли виявляли тіла людей, які загинули. Скоріше за за все – це ті, хто намагалися в напрямком для цього вибрали для себе лінію кордону по річці Тиса. Якщо сюди додати важкодоступні гірські місцевості або інші ділянки кордону – то це вже понад 35 випадків".

Прикордонники запевняють, що екстремалів-ухилянтів дедалі більшає, бо з підробними документами на кордоні вже не так "щастить" як раніше. Прикордонники вправно виявляють підробки, однак і це не зупиняє ухилянтів.

І знову з надувними кругами

Однак, деяких "екстремалів" все ж не зупиняють смертельні води річки Тиси. Цього разу місцевому мешканцю четверо чоловіків заплатили від $7000 до $8000 за незаконний супровід до кордону. Отримавши від "гіда" надувні кола, порушники попрямували до Тиси. Там їх і зустрів прикордонний наряд. "Плавців" та їхнього помічника доставили до прикордонного підрозділу для складання адмінпротоколів.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники зі стріляниною зупинили групу порушників кордону (фото).

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