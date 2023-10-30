Тищенку дали “по шиї”: що відомо про новий скандал і в які ще курйози втрапляв нардеп

Народний депутат Микола Тищенко знову загримів у скандал. У Львівській області місцевий житель накинувся на нього з кулаками, Тищенко написав заяву до поліції й запевняє: він бореться зі злочинцями на Львівщині.

Що трапилося насправді, чому нардеп пішов до поліції і як українці реагують на нові пригоди Тищенка, розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Микола Тищенко написав заяву до поліції

Микола Тищенко пожалівся поліції на жителя Львівщини. Каже, той напав на нього і побив. Правоохоронці факт реєстрації заяви підтвердили. Подробиці опублікував у своїх соцмережах радник голови Львівської ОВА Олег Радик.

“У Брюховичах дали по шиї нардепу Колі Тищенку. Невідома особа на ім’я Василь завдала йому тілесні ушкодження, а саме: вдарила рукою в область шиї, а також нецензурно висловлювалась на його адресу та погрожувала фізичною розправою народному депутату України. Зареєстровано в ЄРДР”, — йдеться у повідомленні.

Хто побив нардепа?

Згодом скандальний нардеп і сам зробив ще одну заяву й “розсекретив”, хто ж “накинувся” на нього з кулаками і чому. За його словами, він постраждав, “захищаючи бабусь та дідусів”, які звернулися до його приймальні з проханням захистити їх від рейдерського захоплення та виселення на вулицю. За словами Тищенка, йдеться про львівського бізнесмена Андрія Завадського, який нібито незаконно захопив 2 гектари комунальної землі в Брюховичах.

“До мене на приймальню “ТСК Нацресурс” звернулись працівники та пацієнти пансіонату, бабусі та дідусі з важкими хворобами, з проханням захистити їх від рейдерського захоплення, погроз життю та виселення на вулицю. Поки військові захищають нашу землю, ми зобов'язані захищати їхні родини! Невідомі озброєні люди під керівництвом Андрія Завадського незаконно захопили 2 гектари комунальної землі в елітному селищі міського типу Брюховичі в передмісті Львова”, — написав Тищенко на своїй сторінці у Facebook.

Ім’я нападника

Нардеп додав, що вони “боролися з цією мафією до пізньої ночі”, за що його і вдарив начальник охорони львівського бізнесмена на ім’я Василь Журбенко.

Фото: X (Twitter)

“На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника “Укри” та…співпрацівником Інтерполу. Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Публічно залякував та погрожував жінкам, працівницям пансіонату”, — написав Тищенко у своєму Telegram.

Як відреагували українці?

Про розбірки Тищенко в деталях розповідав у своїх соцмережах, публічно пообіцяв захистити пенсіонерів, однак люди у коментарях під його постами у добрі наміри нардепа здебільшого не вірять та й візиту у Брюховичі зраділи не дуже.

“Так буває, спочатку Вам пропонують співпрацю, а тепер Ви запитуєте чи то комусь треба крім Вас. Сумно, бо ніби і справа дійсно важлива і долі людей похилого віку не мають залишатися без уваги. Як вважаєте багато людей підтримає зараз Вас, не людей похилого віку, а безпосередньо Вас?”, — написав один з користувачів.

Скриншот / Facebook

“Не вірю ні одному слову. Ця гнида, жопу свою не підніме без грошей. Не те що в Львіську область їхати людей спасати. І це не функції депутата цим займатись. Пиши заяву в поліцію, депутатські запити і працюй в рамках законодавства”, — йдеться ще в одному коментарі.

Скриншот / Facebook

Будучи у Львові, одіозний нардеп заговорив і про мовне питання.

Кіля Титан Котлєта Сонечко Тищенко готовий просити константу всіма мовами світу! Може за це йому прилетіло в рило у Львові вночі від якогось чолов'яги pic.twitter.com/Fs4OaZUuQd — Pandamonium ☕ (@RudijLis) October 29, 2023

А напередодні боровся з незаконною вирубкою лісів на Івано-Франківщині.

Боротьба з ботофермами

Потім вже у самому Івано-Франківську “боровся” з російськими ботофермами і навіть оприлюднив адреси, за якими вони працюють.

Скриншот / Facebook

Тищенко каже: прізвища власників знає, але поки оприлюднювати не буде, бо треба більше доказів незаконної діяльності.

Скандали навколо ботоферм

“Викриває” Тищенко роботу ботоферм не вперше. В липні 2023 року нардеп заявив, що в Києві викрито колцентр, який працював на користь росіян, збираючи інформацію про роботу українських військових та ППО. Й додав, що за “кришуванням” цього колцентру може стояти “слуга” Олег Семінський, приймальня якого розташована у цьому ж приміщенні.

Тищенко прийшов наводити порядки в колл-центри, а там інший депутат Семінський Олег від партії "Слуга народу" кришує і утримує цей же колл-центр.



Тобто діючий депутат Верховної Ради в себе в приймальній народного депутата організував кол-центр по заробітку грошей. pic.twitter.com/aoR8H5OgwS — Не певний (@Silmarillio1488) August 1, 2023

Тищенко співпрацює з колцентрами?

А вже наприкінці серпня 23-го року у скандал із ботофермами втрапив сам Тищенко. Розгорівся скандал після оприлюдненого аудіозапису анонімними Telegram-каналами, де людина голосом, схожим на голос нардепа Тищенка, обговорює створення схеми “заробітку” на колцентрах, обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами й судами.

“Треба по-тонкому... Мені треба розуміти, хто старший. Якщо зайде, то збудуємо для цього цілий батальйон... Людей 300-400 є. Треба фінансувати. Ну ти зрозумів?”, — йшлося у відео.

Але сам Тищенко заперечував правдивість цих записів.

“Анонсую дуже багато записів із голосом, дуже схожим на мій. Усі вони — фейк, зроблений із використанням нейромережі. Таких переговорів ніколи не було... Коли я казав, що в цих офісах величезні ботоферми, не всі вірили. А зараз ми наочно бачимо. Як такі колцентри регулюють безліч Телеграм-каналів”, — зазначив він.

Титул скандаліста

Прізвище Тищенка, колись судді “Мастер-шефу” та “Ревізора”, вже давно асоціюється зі скандалами. Ставши нардепом, Тищенко не може прожити без халеп і курйозів і кілька місяців. Тож тепер Микола більше відомий не як ведучий, а як людина з зашкварними історіями та пригодами.

Раніше Тищенка навіть виключили зі складу парламентської фракції “Слуга народу” за скандальну “робочу” поїздку до Таїланду під час війни.

А перед цим він вітав українців з роковинами Чорнобильської трагедії.

Курйози від Тищенка

А ще любив плутати Великдень та Різдво, а з Днем Соборності вітав тільки частину України. Прославився Тищенко під час перевірки якості нового рухомого складу Укрзалізниці.

Осоромився колишній “слуга” після заяви, що він не бачить зростання цін в Україні, бо сам він купляє гречку по 12 гривень за кіло, а сало на Бесарабці — по 50.

“Все залежить від того шматка, який залишається. Перший шматок коштує приблизно від 50 до 100 за кг. Гречку я купував за 12 гривень за кг, за 28 гривень я купляв. Особисто я більше вживаю овочів, м'яса. Яловичину я купляв останнього разу від 50 до 70 грн. Але, коли я пройшовся по цінах, можна було купити і за 20 грн”, — розповідав Тищенко.

Порушення правил і бійки

Потрапляв нардеп-ресторатор не раз і у інші скандали. Він добре відомий порушник. Під час локдауну його кафе “Велюр” працювало наповну, а в залі засідань Верховної Ради він не раз вчиняв бійки з колегами. 2 роки тому він побився з Гео Леросом.

Бійка з Гончаренко

А на початку жовтня 2023 року просто під час засідання Верховної Ради Микола Тищенко, колишній представник “Слуги народу”, та Олексій Гончаренко від “Європейської солідарності” влаштували скандал і взялися пригадувати один одному “гріхи”.

У Верховній Раді виникла сутичка між нардепами. Микола Тищенко назвав Олексія Гончаренка «півнем з Одещини», той почав знімати все на камеру. Тоді вгомонити обох нардепів вирішили їхні колеги.#Тищенко #Гончаренко #Верховнарада pic.twitter.com/u1Jj5zpkn0 — Новини.LIVE (@novynylive) October 6, 2023

А згодом і почубилися. Гончаренку довелося перевдягати штани, бо його одяг порвали.

Депутат Верховной Рады Лёша Гончаренко сообщил, что депутат Коля Тищенко "порвал мне штаны в области жопы". pic.twitter.com/nBb5TXfG16 — Сергей из Киева. (@SergUA63) October 6, 2023

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Тищенку дали “по шиї”! Нардеп розлютився і зробив заяву!

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