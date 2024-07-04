Тищенку до ресторанів – зась: апеляційний суд залишив чинним рішення про цілодобовий домашній арешт нардепа

Микола Тищенко не здається і не дає народу від себе відпочити! Цього разу хотів перехитрити всіх, але не вийшло. Нардеп оскаржив у суді свій домашній арешт.

Що з цього вийшло і чому ім’я Миколи Тищенка щодня спливає у новинах – в ексклюзиві TSN.ua. розповіла Вікторія Панченко.

Тищенко не здається!

Скандальний нардеп Микола Тищенко намагався оскаржити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у суді. Однак, 3 липня Київський апеляційний суд залишив рішення першої інстанції без змін.

"Суд ухвалив: запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту залишити без змін".

Так що снідати, обідати та вечеряти пан Тищенко буде вдома, а не в ресторанах. Але нічого, є ж доставка. Надаємо, що після першого засідання суду у справі, де Тищенко отримав підозру за протиправне позбавлення волі ексвійськового, нардеп пішов "ревізорити" київський ресторан.

Так, вам не здалося, це Тищенко після суду, де йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового тримання під домашнім арештом, сидить у київському ресторані. Виявилося, що Тищенку не вистачило браслету.

Насправді згідно з законом, браслет мають причепити протягом 24 годин, тобто порушення немає, але тим не менш. Трохи пізніше Тищенку таки знайшли браслет і одягли нардепові.

Тищенко на суді втнув таке…

До речі, на суді Коля Тищенко теж вразив і тут хотілося б сказати "розумом", але нардеп наговорив такого, що навіть соцмережі не витримували такої кількості "перлів" та мемчиків за участі пана Тищенка.

Попригадував він усі свої регалії та заслуги. Але якщо ви, як і ми, мрієте, що Коля Тищенко після стількох скандалів складе мандат, то мрійте про щось більш реальне, бо "Коля Котлета", як його звуть в народі, у суді вимахував посвідченням і назвав лише одну-єдину причину, з якої згоден це зробити.

Також Тищенко запевняє, що на першому місці у нього ЗСУ. Здається, що це пану Тищенку треба нагадати, що так – війна не скінчилась, а ви і ваша свита налітаєте на військових.

Побиття ексвійськового охоронцями Тищенко у Дніпрі

Невідомі в оливковій формі, типу військової, у балаклавах та зі зброєю 20 червня нападають на чоловіка, який тримає на руках дитину. Ним виявився Дмитро Павлов, ексвійськовий спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки. Натомість Тищенко заявив, що військовий "кришує" ботоферми й заважав йому виконувати слідчі дії, які Микола Тищенко, до слова, не має повноважень проводити.

Ба більше, нардеп приховав один момент, а саме те, що Павлов на псевдо "Син" просто запитав, чому навколо Тищенка ходить свита у військовій формі, в балаклавах та зі зброєю.

До речі, здивував Коля і знаннями про Верховну Раду, і продемонстрував свої математичні здібності. Та є АЛЕ, таке невеличке.

Згідно з Конституцією, у Верховній Раді має бути 450 народних депутатів. І так було до 2014 року. Однак після окупації Криму і частини Донецької та Луганської областей число нардепів скоротилося, а от 451 нардепа в українському парламенті не було ніколи, тож із математикою у Тищенка так собі.

Однак, пану Тищенку не до вподоби жарти та меми про нього. Каже – це вже хейт і булінг. І просить його не ображати.

А ще Тищенко дуже просив повернути йому його гроші. Так-так, ті самі з фото під час обшуків ДБР. Бо не буде народному обранцю на що жити!

Варто нагадати і те, що коли журналісти запиталися, а чому, коли слідство постукалося до нього додому з обшуками, нардеп розтрощив телефон, Коля пояснювати не захотів, чи не зміг.Своїми діями та фразочками Микола Тищенко дав старт новій хвилі мемів.

Словом, це основне й найцікавіше, хоча і це ще не все. Слідство триває. Та головне у цій ситуації, аби люди не забули про Миколу Тищенка до тих пір, поки суд не обере справедливе покарання за скоєне. Дуже не хотілося б ловити нардепа десь у Таїланді на "зустрічі з виборцями".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛЬНИЙ ТИЩЕНКО ХОТІВ УСІХ ПЕРЕГРАТИ! Але... Їсти котлєтки доведеться вдома!

Нагадаємо, ексбоєць Kraken вперше прокоментував інцидент з Тищенком.

Читайте також провідні новини дня: