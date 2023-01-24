Тиша - привід для занепокоєння: мешканці Херсонщини чекають на підступність ворога у моменти, коли немає обстрілів

Окупанти не лише вигнали людей з домівок, а ще й вбивають тих, хто залишився.

Росіяни вбили цивільного в селищі Антонівка, що поблизу Херсона - на подвір’я, де перебував чоловік, прилетів артилерійський снаряд. Сам населений пункт окупанти криють вогнем щодня. Через постійні обстріли з Антонівки вже виїхало більшість людей, немає жодної вулиці де б не було зруйнованих будинків.

Перед самою Антонівкою ділянка в кількасот метрів, яка повністю прострілюється з лівого берега, тут ніхто не гальмує і не зупиняється. Далі починається селище і один із його мешканців - Іван Андрійович - забиває вікна своєї хати і це вже втретє. “Я якраз вийшов до туалету, гугуп, “прильот”, я бігом до хати, тільки залетів, дзинь, шибки повилітали, осколків повний двір”, - розповідає чоловік.

Уся велика сім’я дідуся виїхала за кордон від війни, він лишився один на господарстві. Сусіди теж повиїжджали, чоловік згадує, хто ж іще лишився з вулиці і нараховує заледве десяток. “Немає нікого. Стою, поговорити хочеться, дізнатись якісь новини, нема нікого. Село, як вимерло”, - кажу чоловік.

Окупанти не лише вигнали людей з домівок, а ще й вбивають тих, хто залишився. Під час одного із обстрілів загинув чоловік. Постріл і вже за 5 секунд приліт, чітка ознака того, що окупанти гатять зблизька. Усі вулиці Антонівки побиті ворожими снарядами, але найбільш пустою нині є та, яка раніше вважалося - найпрестижнішою, біля Дніпра. “Кожного дня, якщо щось не стріляє, то вже ми аж переживаємо, а що ж сталось? Або щось підвозять, бо те що вони тікали ми не віримо, мабуть щось підвозять”, - переконані місцеві.

Сьогодні в окупантів боєкомплекту, на жаль, достатньо, гатять з самого ранку. Під обстріл потрапив старенький ВАЗ і перетворився в решето, так само й паркан. Місцеві одразу звертають увагу на цікаву деталь - поблизу вибуху немає жодної вирви, тобто боєприпас, ймовірно розірвався ще в повітрі.

Щодня побитого, посіченого, спаленого, зруйнованого в Антонівці стає все більше. Російська артилерія перетворює життя тут в російську рулетку. Немає жодної певності, що наступний снаряд влучить, не в твій будинок. “Не то що по коліна в крові вони, а вже напевно по шию, бандити такі”, - кажуть селяни.

Та попри все, місцеві запевняють, що під ворожим вогнем таки легше, ніж під окупацієї.

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