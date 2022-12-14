"Тиснуть свинями": у котеджному містечку під Києвом спалахнув скандал через приватні дороги, людей з пістолетами і розцінки

Мешканці містечка скаржаться на те, що через приватні дороги до них не можуть приїхати лікарі.

В елітному котеджному містечку "Сонячна долина" під Києвом місцеві мешканці розповіли про незвичайний тиск, до якого, за їхніми словами, вдалось керівництво цього населеного пункту.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua декілька мешканців та адвокатка Наталія Кириченко, яка представляє інтереси деяких з них та Кооперативу, все почалось з того, що керівництво містечка почало намагатись суттєво підвищити плату за осблуговування території. Інколи такі суми почали сягати 30 тис. – 90 тис. грн на місяць. Такі розцінки, звісно, не влаштували власників будинків, люди не погодились платити, після чого в містечку розпочались конфлікти. В той же час, Кириченко підкреслює, що головною проблемою є не стільки тарифи, скільки те, що дороги в містечку перебувають в приватній власності. Через це вільне пересування ними стало вкрай складним. За словами мешканців, на них тиснули навіть так, що поруч з будинками збудували дерев’яну огорожу та розмістили там свиней. Останні стали джерелом неприємного запаху та небезпеки для дітей.

"Я представляю інтереси деяких мешканців та Кооперативу, який діє на території цього містечка. Ця ситуація триває десь з вересня минулого року, - розповідає Наталія Кириченко. - Власники стикаються з проблемою вільного доступу до своїх будинків через перекриття по суті приватної дороги вагончиками. Наведу приклад і такої ситуації: організована група осіб від власників доріг 29 липня не пропускали автомобіль швидкої допомоги до однієї з мешканок. По цьому факту навіть відкрито кримінальне провадження. Своєю чергою, працівникам "швидкої" довелось йти до пацієнтки пішки. Вони були шоковані цією ситуацією. Тобто дороги, які мають бути в загальному користуванні мешканців – перейшли до приватної власності юридичної особи, пов’язаної з Андрієм Головачем. Останній за часів Януковича був першим заступником голови Державної податкової служби України".

Адвокатка підкреслює, що в містечку зараз проживає 54 малолітні та неповнолітні дитини, 19 пенсіонерів та 3 особи з обмеженими можливостями.

"Останні не можуть пересуватись, - додає Кириченко. - Зараз, під час військового стану наші опоненти перекривають воду, каналізацію. Вирішують самостійно те, кому сьогодні відключити, кому завтра. Ключова подія була 10 жовтня, коли були ракетні обстріли. Містечко побудовано так, що майже ні у кого немає підвалів. Така місцевість. Під час обстрілів люди не мали можливості виїхати. З однієї сторони був шлагбаум, з іншої було перегороджено двома вагончиками. Люди з маленькими дітьми, пенсіонери не мали можливості виїхати".

Свиней розмістили поруч з будинками

За словами Кириченко, тиск та конфлікт з часом лише набирав обертів і восени сталось непередбачуване.

Свиней розмістили поруч з будинками

"Це було восени цього року. Опоненти вирішили привезти в містечко свиней, приблизно 10-12 голів, побудували для них огорожу з деревини, - каже адвокатка. - Є інформація, що ці свині порозбігались, дуже сильно налякали дітей одного з мешканців. Слава Богу, діти залишились здоровими та живими. Зараз ці діти навіть бояться проходити вздовж цієї території. Ще проблема була в тому, що свиней розселили недалеко від свердловини одного з мешканців. Тобто продукти життєдіяльності цих тварин могли потрапляти у воду. У відповідь на подібні дії було сказано, що люди втомляться боротись і все-таки вони (ті, хто диктує свої умови – Ред.) переможуть. Своєю чергою, пенсіонери переймались через те, що вулицями ходили озброєні пістолетами з гумовими кулями люди, так звані "тітушки" в чорних костюмах. Не було розуміння того, хто це. Чи "тітушка", чи колаборант. Була також ситуація, коли в трактор, який переміщував генератор, кидали каміння, розбили скло".

"98 тисяч гривень на місяць"

"Вони хочуть помсти. Саме так. Мабуть, хочуть змусити людей до підписання угод на невигідних умовах, - продовжує розповідати Наталія Кириченко. - В цих угодах можуть бути вписані послуги, наприклад, які не можуть надати. Ми неодноразово шукали шляхи до переговорів. Жити в таких умовах неможливо. Один з мешканців повідомив, що йому казали платити 98 тис. грн. на місяць за те, щоб він міг потрапити до себе на територію. Люди хотіли укласти сервітути – право проїзду до свої домівок. Опоненти на це ніяк не реагують".

В той же час одна з мешканок містечка на власному прикладі розповідає про те, що коїться в містечку через по суті приватні дороги.

"Нашому будинку був виставлений рахунок в 3 тис. доларів за обслуговування території. Раніше було 650 доларів. Приблизно в три рази були завищені тарифи на газопостачання, водопостачання і електропостачання, - розповідає мешканка котеджного містечка Анастасія Кошман, яка теж не погоджується з новими умовами. – Моєму будинку відключили каналізацію під час війни, влітку. Прийшла орава чоловіків і варварськи зрізали насоси і пульт управління каналізацією. Залишили тільки дроти. Після цього я викликала поліцію, але опоненти не пустили правоохоронців. Через що таке вчиняється? Я думаю, що нас хочуть "нагнути". В місяць платити 3 тис.доларів за те, щоб я могла проїхати додому? Вибачте, тут дорога тоді повинна бути покрита сусальним золотом".

Ще один з мешканців, Олег Незборецький, так розповів нам про ситуацію: "Було підвищено тарифи два роки тому. Пояснень щодо цього не надавали. Виставили кошторис за проїзд від 1,5 тис доларів до 4 тис. доларів на місяць. В мене комунальні платежі, куди входила плата за воду, охорона і обслуговування території містечка, були на рівні 8 тис. грн. – 10 тис.грн., а стало 35 тис.грн. Коли мешканці заявили про те, що не згодні платити, їх почали без рішення суду залишати без води та каналізації. Робили таке і під час війни. Це є прямий тиск на людей для того, щоб вони робили те, чого хоче Головач".

Щодо інциденту зі свинями, цей мешканець повідомив нам наступне: "Свиней розміщували дуже близько до мого будинку. Буквально метрів за 200. Це теж було тиском для того, щоб був запах та шум".

Про те, чого бажають мешканці, Незборецький каже так: "Ми хочемо, щоб землі, які є дорогами загального користування відійшли до комунальної власності".

До всього цього мешканці додають, що через ускладнення з вільним доступом, до них не пускають їхніх родичів, не впускають сміттєвози для вивезення сміття, через що може статись екологічна катастрофа.

Всі звинувачення відкидають

Своєю чергою, засновник та директор компаній, які надають сервіс в котеджному містечку, Олександр Денисов, конфлікт з деякими мешканцями назвав маніпуляцією з боку останніх.

"Містечко складається з близько 100 приватних домоволодінь. Підкреслюю, що конфліктна ситуація – з декількома мешканцями, - каже Олександр Денисов. - Маніпулюючи цією ситуацією, нав’язують такий тон. Щодо проїзду – це маніпуляція з їх боку. Містечко має чотири в’їзди та виїзди. Два основних та два допоміжних. Твердження про недопуск "швидкої" – неправда. "Швидкі", поліція, пожежники завжди до нас приїжджали ї виїжджали. Поліцейські в нас кожного дня, отримують заяви як від нас, так і від мешканців. Всі мешканці проїжджають до своїх будинків безперешкодно. Так воно склалось, що дороги в містечку є приватною власністю. Такі маніпуляції завжди виникають – мешканці кажуть, що ми їх не пускаємо. Рік тому ми запропонували укласти угоди про безперешкодний проїзд".

Ситуацію з відключенням води та каналізації він пояснює так: "Це дуже болюче питання і для нас. Каналізація і вода – це послуга. Вона передбачає деякі затрати з нашого боку – ремонт, обслуговування. Наразі виникали питання, коли ми були вимушені припиняти послуги тим мешканцям, які не сплачують за це".

Про розміщення в котеджному містечку свиней, якими, за словами мешканців, на них тиснули, Олександр Денисов каже так: "Мені смішно про це чути від мешканців. Приватна власність – це непорушне. Якщо хтось в своєму домоволодінні вирішив розводити свиней – я ж не можу цьому протидіяти. Може у когось в басейні живе алігатор чи ще хтось. Це приватна справа".

А от щодо тарифів Денисов відповів нам так: "Була визначена економічно обгрунтована цифра. Це суто економіка, фахівці визначили суми відповідно до витрат компанії".

До цього він додає, відповідаючи на питання про можливі переговори: "Ми відкриті, в мене були спроби вести переговори з мешканцями, але вони не хочуть обговорювати тарифи, не хочуть прийти до нашого офісу та подивитись на те, з чого тариф складається. Вони хочуть приймати участь в бізнесі".

Денисов резюмував, що озвучена мешканцями сума в 98 тисяч гривень на місяць за проїзд містечком – це маніпуляція.

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