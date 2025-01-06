Тисяча днів полону: у Києві на масштабну акцію вийшли рідні морських піхотинців

За майже три роки війни вирвати у Кремля вдалось лише до трьох сотень морських піхотинців.

Тисяча днів полону. Акція з такою назвою відбулася 6 січня на Майдані Незалежності. На неї вийшли кілька сотень рідних морських піхотинців, які потрапили в полон росіян у квітні 2022-го, і яких ворог здебільшого не хоче віддавати на обміни. Саме тисячу днів тому в руках росіян опинилася більшість бійців 36-ї бригади морської піхоти. Зараз йдеться про 1307 представників цього підрозділу в російських буцегарнях.

За майже три роки повномасштабної війни, вирвати у Кремля вдалось лише до трьох сотень морських піхотинців, що билися тоді вже в оточеному Маріуполі. На таку масову акцію рідні морпіхів виходять не часто. Але вони певні, що про акцію бранці зможуть почути і в кремлівських тюрмах, і це зможе їх підтримати.

На Вінничині Лариса Іваницька вже тиждень. Тут в санаторії проходить реабілітацію її молодший з трьох синів — 24-річний морпіх Дмитро Іваницький. В російський полон він потрапив в квітні 2022-го на заводі Ілліча в Маріуполі.

Мама звільненого морпіха / Скриншот із відео ТСН

З пані Ларисою та її старшим сином Віталієм ми познайомились перед обміном минулого понеділка. Вони дізнались, що в списках їхній молодший, взяли прапори і з різних областей приїхали на місце, куди мають доставити обміняних.

Тільки стався обмін на кордоні, звільнений Дмитро телефонує рідним просто з автобуса. І ось автобуси під'їжджають на точку. І нарешті такі довгоочікувані обійми.

Скриншот із відео ТСН

Морпіхи, що за різних обставин потрапили в полон в Маріуполі в квітні 2022-го — одна з категорій бранців, яку росіяни не хочуть віддавати за обмінами. За три роки вдалось звільнити кілька десятків морських піхотинців. Ті, що повернулись додому, вимагають тривалої реабілітації. Як і син Лариси Іваницької. До повномасштабної війни їхня родина жила в Бердянську, після окупації, поки сини воювали, пані Лариса перебралась в столицю. Зараз же поїхала на Вінничину, щоб бути ближче до сина. Але поки Дмитро на карантині, спілкуються вони лише телефоном. Але розуміють, що вони поруч і скоро будуть разом.

“Я хочу побажати кожній матері, кожній сестрі, дружині, чоловіку, бо там і дівчата наші є, кожній дитині якнайшвидше обійняти свою рідну людину”, — каже мама.

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