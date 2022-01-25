Тисяча на ліки: що робити тим, хто не має смартфона та чи багато охочих в аптеках

Тисяча на ліки: що робити тим, хто не має смартфона та чи багато охочих в аптеках

Для двічі вакцинованих, але без смартфонів та комп'ютерів українців, держава обіцяє вже від квітня спростити процедуру.

Від 24 січня вакциновані віком 60+ за електронну тисячу від держави можуть купити ліки. Розрахуватися електронними коштами за вакцинацію можна у будь-якій аптеці, а також через інтернет.

Про те, що робити тим, хто через брак доступу до комп'ютерної техніки досі не зареєструвався на отримання тисячі - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, у столичних аптеках ажіотажу поки що немає, але покупці таки йдуть. Право на ліки через "єПідтримку" має той, кому виповнилося 60 на момент покупки.

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"Перевірка здійснюється саме під час купівлі ліків, тобто, коли ви звертаєтеся до аптеки. Під час платежу банк, який видав вам картку, перевіряє, чи є вам 60 років саме на момент звернення. Немає значення, коли ви робили вакицнацію, коли робили картку - перевірка проводиться під час транзакції", - пояснив проєктний менеджер Мінцифри Павло Русев.

Придбати ж можна виключно ліки, внесені до реєстру. Купити не вдасться:

мінеральні води;

харчові добавки;

біодобавки;

прилади типу тонометра, інгалятора.

Тим часом багатьох в аптеці спіткає невдача, бо їхні телефони не мають функції безконтактної оплати.

Представник Мінцифри одразу радить йти в банк по пластикову картку. Їх уже видають дві установи, а загалом до програми підключаться - 9.

Якщо ви вже отримали гроші "єПідтримки" у банку, який не видаватиме фізичну картку - у вас є два варіанти :

розрахуватися через інтернет;

звернутися по допомогою до своїх дітей чи онуків, щоб вони налаштували вашу картку на свій телефон і змогли купити ліки для вас.

Вакцинованих двома дозами - понад 14 мільйонів людей. Майже половина з них отримали віртуальні гроші. На отримання тисячі заявки подали і чверть із трьох з половиною мільйонів українців, яким за 60.

Для двічі вакцинованих, але без смартфонів та комп'ютерів українців, держава обіцяє вже від квітня спростити процедуру.

"Якщо немає мобільного додатку, оскільки немає смартфону, то все одно треба буде звернутися до відділення банку і там вже фахівці банку допоможуть все це оформити і власне отримати цю допомогу вже не в електронному вигляді, а у фізичному", - запевняє заступник міністра економіки Олександр Грибан.

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Аптечний чек, якщо сума покупки - перевищує тисячу - можна поділити на частини та розрахуватися іншою карткою, або готівкою.

Найбільше електронні гроші за вакцинацію витрачали на книжки (592 млн грн) та кіно (457 млн грн) Майже по півмільярда гривень. Далі - концерти та театри (223 млн грн), транспорт (208 млн грн). Найменше - на спорт (176 млн грн). В уряді заспокоюють - грошей у бюджеті вистачить на всіх.

Останню заявку на отримання електронної тисячі можна буде подати 17 грудня цього року. Наступного дня кошти нарахують. Витратити нараховані гроші треба протягом чотирьох місяців, інакше вони повернуться до держбюджету.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Протягом лютого буде розширена програма "єПідтримка" для літніх людей: вони матимуть можливість сплатити за комунальні послуги "ковідною" тисячею. Крім того, програма буде розповсюджена на українців віком 14-18 років. Також в межах програми "єПідтримка" буде додано плюс ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю бустерну дозу щеплення.

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