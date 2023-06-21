Тисяча посадовців із 60 держав з'їхались до Лондона, щоб узгодити допомогу Україні вже після перемоги

Велика конференція з відновлення України сьогодні стартує в Лондоні. Низка держав і приватних ініціатив об’єднаються довкола того, щоби допомогти Україні відновити фінансову стабільність. Платити зарплати, піднімати економіку, не відлякувати потенційних інвесторів і відбудовувати країну, потерпілу від наслідків російської агресії. Держави й блоки, готові допомогти, вже оголошують про свої внески, каже кореспондентка “Радіо Свобода” Зоряна Степаненко для ТСН.

Євросоюз цьогоріч виплачує Україні 18 мільярдів кредиту - це невійськова допомога, аби вона могла триматися на плаву: платити зарплати, пенсії. Але в Брюсселі дивляться також у майбутнє й виходять на арену вже і з середньостроковими пропозиціями.

Пропонують 50 мільярдів євро фіндопомоги у вигляді грантів, кредитів, інвестицій. Розрахована програма на чотири роки і, за задумом ЄС, має підтримувати макрофінансову стабільність України і сприяти як відбудові, так і модернізації, тим самим синхронізуючи Україну з Євросоюзом на шляху до вступу. У Єврокомісії поточнили, що пакет сприятиме до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки і правил ЄС у цих галузях.

Щоби доступ до цих коштів Україна отримала, її уряд має запропонувати план, як витрачатиме: детально розписати реконструкцію і реформи, які готує. А в рамках фінансових інтересів ЄС будуть також аудит і контроль. Щоби програму можна було реалізувати, їй самій іще належить пройти певні східці європейської бюрократії: бути схваленою Європарламентом і Радою ЄС, і тоді Україні й запропонують підготувати план, що допустить її до коштів. “Щодо України, то тут ми пропонуємо фінансовий резерв на наступні чотири роки в розмірі п'ятдесяти мільярдів євро. Це стосується як кредитів, так і грантів. Закладені плани забезпечать передусім перспективу для наших партнерів в Україні, передбачуваність, а також мають стимулювати інших донорів активізуватися”, - каже президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Як активізувати кошти приватного сектору на відбудову України і які ідеї щодо цього є в Києві - йтиметься на великій конференції в Лондоні, що стартує сьогодні.

Шляхи невійськової допомоги Україні там обговорять понад 1000 посадовців із 60 держав, також бізнесмени й інвестори. Очільники МЗС Британії й США сказали, що на конференції заохочуватимуть приватний сектор включатися, але зауважили, що й Київ задля цього має продовжувати реформи.

Держсекретар анонсував оголошення нового «потужного», як він сказав, пакету допомоги Україні. У рамках зобов’язань США стояти пліч-о-пліч із нею, скільки знадобиться. Великий пакет презентує сьогодні і Велика Британія. І спрямує його на життєво важливі державні послуги: як-от, утримання шкіл і лікарень. Також - на розмінування, набори для ліквідації наслідків стихійних лих. Українська влада, як говорив прем’єр Шмигаль, у Лондоні зосередиться на трьох аспектах: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій, розвиток регіонів.

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