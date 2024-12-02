Тисяча від держави: як оформити "єПідтримку" без застосунку "Дія" і на що можна витратити гроші

На "Зимову єПідтримку" за півтори доби уже надіслали два з половиною мільйона заявок. Оформити послугу можна через "Дію". Якщо ви отримуєте пенсію або іншу соцвиплату поштою — то через "Укрпошту".

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Як оформити "єПідтримку" без "Дії"

Програма "Зимова єПідтримка" стартувала у ніч проти неділі, а заявку на тисячу гривень уже надіслали понад два з половиною мільйона людей. Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров. За його даними, серед заявників дві третини — це жінки.

Готівкою отримати допомогу неможливо, адже держава хоче бути переконаною, що кошти підуть саме на українські товари та послуги. Основний інструмент отримання "єПідтримки" — застосунок "Дія". Але є і інші варіанти.

"Якщо людина не має податкового номеру або якщо це літні люди 65+, то є можливість подати заявку через банки-партнери, є 14 банків-партнерів, вони зараз налаштовують функціонал, і від 10 грудня можна буде подавати через них", — каже заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Надія Бігун

Жителі зони бойових дій, пенсіонери та люди з першою й другою групами інвалідності зможуть отримати допомогу на пошті або через листоношу.

"Не треба бігти в перший день до "Укрпошти". У кожної людини, яка отримує пенсію або субсидії, є її день. Ви можете завчасно зв'язатись зі своїм листоношею, який до вас приходить, і сказати, як саме ви плануєте витратити цю тисячу гривень — або на комунальні послуги, або замовити, щоб він вам приніс якийсь різдвяний набір продуктів харчування, щоб щось було до свят", — каже гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Отримати кошти можна на "Укрпошті"

На що можна витратити тисячу гривень

Кошти надійдуть на картку Національного кешбеку. Якщо ви її ще не відкрили, це можна зробити так само через "Дію" або на пошті. Витратити тисячу гривень можна на комунальні послуги, транспорт, українські продукти, кафе, ресторани, спорт, або задонатити на благочинність.

В уряді кажуть — кошти на цю програму з'явилися через залишки в інших соціальних програмах, а також від іноземних партнерів, які забороняють використовувати їхні транші у військових цілях.

Подати заявку на "єПідтримку" можна до кінця лютого 2025 року

Податися на тисячу гривень можна до кінця зими, а от скористатися грошима — до 31 грудня наступного року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО НОВИНИ ЗА РАНОК 2 ГРУДНЯ - ПОНЕДІЛОК

Читайте також: