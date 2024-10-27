Тисяча від Зеленського: хто і коли може отримати та куди витратити

Якого ефекту чекати від запланованих виплат і в яку суму це обійдеться для держбюджету.

З 1 грудня українці отримають по одній тисячі гривень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, анонсуючи нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. В народі заплановану виплату вже охрестили "вовиною тисячею", бо ж були вже колись "юліна" та "вітіна".

Планується що по одній тисячі гривень через програму "єПідтримка" отримають всі українці – дорослі і діти. Тобто родина з п’яти осіб матиме додаткових 5 тисяч гривень.

Кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комуналки, залізничних квитків чи ліків українського виробництва. А ще на українські книжки, культурні послуги і звісно перерахувати військовим чи волонтерам на закупівлю дронів.

"Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", – сказав президент.

Подаруночок від держави

Експерти вважають, що подібні виплати мають позитивний характер, хоча погоджуються, що відтінок піару у цьому присутній.

"Звичайно, що хтось може сказати, що однієї тисячі гривень замало. Але, це краще ніж нічого. До речі, по одній тисячі гривень вже виплачували під час коронавірусу і це мало позитивні відгуки. Гадаю, що і цю виплату теж сприйматимуть позитивно, як маленький подаруночок від держави", – розповідає ТСН.ua Олександр Охріменко, економічний експерт.

Було б краще, якби платили щомісяця

Він додає, що отримані кошти люди будуть використовувати переважно для сплати комунальних послуг або для походу в кінотеатр.

"Гадаю, що це буде корисним для економіки – люди частково погасять свої борги за комуналку, витратять ці кошти на корисні для України речі. Ніяких загроз щодо зростання цін від цього я не бачу. Більш того, було б добре, якби такі виплати робили частіше. Наприклад, я б їх робив щомісяця, тоді б від них була ще більша користь", – розповідає Олександр Охріменко.

Кожному – по 1000 грн! Зеленський анонсував нову програму підтримки українців

Експерт запевняє, що для державного бюджету це абсолютно не критично.

"На ці виплати потрібно десь приблизно 30 мільярдів гривень. Це вже й не так багато, якщо на потреби війни ми виділяємо 2 трильйона гривень. Тож гадаю, що це цілком можливо і не погано, якщо люди погасять на мільярди борги за комуналку", - каже Олександр Охріменко.

Чим відрізняється "вовина тисяча" від "юліної"

Експерт додає, що поки невідомий точний механізм виплат, а саме: як тисячу гривень отримають діти та пенсіонери, у яких немає банківських карток.

І зауважує, що "вовина тисяча" відрізняється від "юліної" та "вітіної".

"Щодо "юліної тисячі", то це зовсім інше. Там вони були пов’язані з виплатами від "Ощадбанку" за втрачені вклади за радянських часів. А тут це більше, як компенсація під час війни, що звісно має піарну складову, як це вже було з виплатами по тисячі гривень під час коронавірусу. Навіть використовувалась схожа модель виплат, через "єПідтримку". Тоді людям платили гроші після зробленої вакцинації", – зазначає Олександр Охріменко.

Він додає, що ці кошти можна було використати на сплату комунальних послуг, купити українські книги, сходити у кіно, театр чи музей. Тобто фінансово підтримати сферу, яка постраждала від карантину. Зараз кошти можна буде витратити на підтримку України або ж перерахувати на потреби ЗСУ.

Президент обіцяє по тисячі гривень кожному українцю / Колаж ТСН.ua

Платити лише нужденним

А ось економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ, зазначає, що платити кошти усім підряд не варто, а лише тим, хто дійсно цього потребує.

"Я б направив у четвертому кварталі 2024 року додаткову виплату пенсіонерам, які отримують пенсію нижчу за середню, інвалідам, багатодітним сім'ям, біженцям", – зазначає Олексій Кущ у своєму дописі у соціальній мережі.

Він додає, що подібні виплати коштів громадянам, це максимально ефективний спосіб завести економіку "з штовхача" за рахунок споживчого попиту.

"Замість дотацій окремим компаніям провести масову дотацію споживання і тоді покупець сам вирішить, куди витратити гроші. Корупційна складова тут повністю нівелюється. А споживчий попит у сучасній економіці є головним драйвером зростання", – зазначає Олексій Кущ.

Куди прийдуть гроші

За словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболева, обіцяні кошти будуть надходити на віртуальну картку.

"Виплати будуть надходити на картку "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію", – заявив Олексій Соболев в ефірі телемарафону.

Він додав, що кошти можна оформити і на дітей, а тисяча гривень буде маркованою, тобто її можна буде використати лише на певні товари та послуги, а скористатися ними у грудні, січні та лютому.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка".

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