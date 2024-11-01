"Тисяча Зеленського": хто не отримає грошей і несподіване пояснення, чому ці кошти виділяють

Депутатка каже, що це може бути спробою порахувати населення в Україні.

Президент Володимир Зеленський оголосив про виділення тисячі гривень кожному українцеві. Заявку на отримання коштів можна буде подати протягом зими, витратити впродовж 2025 року. Оплатити можна буде лише українські товари й послуги.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Що відомо про "тисячу від Зеленського"

Нова ініціатива уряду та президента "Зимова єПідтримка" – аналогічна тій, яка працювала під час епідемії ковіду. Втім, цього разу тисячу гривень зможуть отримати не лише повнолітні громадяни, а й діти. За дитину заявку має подати один з батьків. Витратити кошти можна буде на комуналку, спорт, дозвілля, транспорт та українські товари або пожертвувати.

"Один з варіантів, як витратити кошти за програмою "Зимова єПідтримка" – задонатити на українську армію, або на офіційні рахунки United24, Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунок того волонтерського фонду, якому довіряєте", – каже очільник уряду Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль

Звідки у держави гроші

Звідки у держави такі статки – пояснюють в уряді. Це – допомога наших іноземних партнерів. Вони забороняють витрачати надані кошти напряму на армію. Тож гроші на "Зимову єПідтримку" перекинуть з інших соціальних програм, які не встигнуть профінансувати до кінця року. Плюс через податки частина коштів від "єПідтримки" повернеться до бюджету і вже тоді їх зможуть спрямувати на Збройні сили.

"Ті програми Мінекономіки, які у нас є, вони всі спрямовані на те, щоб стимулювати розвиток локального виробництва, локальних постачальників, надавачів послуг. Це важливо, тому що від зростання локального виробництва й бізнесу ми матимемо надходження до цієї другої частини бюджету, яка вже фінансує потреби безпеки оборони", – каже заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Що кажуть експерти й нардепи

У експертів і народних депутатів ставлення до такої ініціативи неоднозначе. З одного боку, мільйони українців дійсно потребують фінансової підтримки.

Українці зможуть отримати по тисячі гривень

"Ті, хто потребує цих коштів, вони зможуть сплатити за послуги з ЖКХ, вони зможуть купити ліки українського виробництва. Ті люди, яким не потрібні ці кошти, вони зможуть витратити їх на армію. Не забуваємо, що наші військові теж є громадянами України, вони також отримають по тисячі гривень", – каже нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Водночас у масштабах держави виплачені гроші – крапля в морі, тож вони не матимуть ані негативного, ані позитивного впливу на економіку, каже старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

"Україна і так щороку має величезний дефіцит бюджету – це близько 1,5 трильйона гривень на рік, які покриваються коштами донорів і розміщенням облігацій. На тлі цих 1,5 трлн грн, якщо ми візьмемо оцінку, скільки людей скористаються – 15 млн, тобто отримають 15 млрд грн, то це всього один відсоток, то з цієї точки зору це не має сенсу", – каже економіст.

Тож програма "Зимова єПідтримка" може мати й інші цілі, припускає заступниця голови фінансового комітету парламенту.

"Мені здається, це моя особиста думка, я її транслюю не як представник нашої фракції, а як просто народний депутат. Це спроба обрахувати кількість населення на території нашої держави", – заявила Ольга Василевська-Смаглюк.

За словами заступниці міністра економіки, скористатися "єПідтримкою" зможуть лише ті громадяни, які живуть на підконтрольній українській державі території. Не отримають тисячу й українці, які живуть за кордоном. Докладний механізм "єПідтримки" мають розробити вже до грудня цього року. Протягом зими гроші надійдуть на картку Національного кешбеку, яку потрібно оформити через "Дію". Як зробити так, щоб допомогою від держави скористалися люди без смартфона – в уряді ще думають.

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