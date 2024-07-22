Тисячі людей та остання мелодія на площі Ринок: як у Львові попрощались із Іриною Фаріон (фото, відео)

У Львові у понеділок, 22 липня, попрощались із громадською діячкою, мовознавицею Іриною Фаріон, яку 19 липня вбив невідомий біля її будинку.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Спочатку прощання з Іриною Фаріон відбулось в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Туди прийшли тисячі людей, щоб віддати останню шану покійній. Весь храм був заповнений людьми, які принесли квіти. На похорон прийшли не тільки мешканці Львова, а й жителі з інших областей. Це - соратники, студенти та однодумці вбитої мовознавиці.

Прощання з Іраною Фаріон у Гарнізонному храмі у Львові / Скриншот з трансляції

Після прощання у храмі, домовину із тілом Ірини Фаріон привезли на площу Ринок.

Прощання з Іриною Фаріон

Попереду йшла велика кількість священнослужителів, молодь несла плакат із написом: "Ірина Фаріон - сучасний провідник української нації" та плакати із цитатами мовознавиці.

Прощання із Іриною Фаріон

Похорон Ірини Фаріон

Прощання з Іриною Фаріон на площі Ринок

Біля Львівської міської ради жалобну процесію зустрічали депутати міської ради, чиновники, мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Прощання з Іриною Фаріон на площі Ринок

Міський сурмач також виконав останню жалобну мелодію для Ірини Фаріон - такою є львівська традиція.

Вшанування пам'яті Ірини Фаріон

Звідси процесія рушила вулицями міста до Личаківського кладовища, де поховають Ірину Фаріон. Люди дорогою вигукували: "Герої не вмирають" та "Мова має значення" та "Слава!".

Похоронна процесія у Львові

Мовознавцю поховають на центральній алеї, поле №22, біля могили Володимира Івасюка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Похорон Ірини Фаріон: НАЖИВО зі Львова у включеннях ТСН

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, близько 19:30 невідомий чоловік вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника. Її госпіталізували у важкому стані і через декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що після операції у Ірини Фаріон не витримало серце. Кілера, який упродовж тривалого часу вистежував свою жертву біля її будинку, досі не знайдено.

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