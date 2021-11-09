Тисячі мігрантів штурмують польський кордон: чому ЄС і НАТО проспали чергову атаку Кремля та що загрожує Україні

Режим Лукашенка заробляє на доставці мігрантів із країн Близького Сходу до польського кордону. А Путін надає інформаційний супровід, щоб спалахнула істерія.

Руками самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, Володимир Путін створив чергову кризу в Європі. Цього разу - міграційну. Близько 4 тис. біженців із Близького Сходу штурмують польський кордон. Силами 12 тис. військових, у понеділок, 8 листопада, Варшаві вдалося відбити навалу, яку по той бік контролювали білоруські спецпризначенці. Проте виграний тільки раунд.

Мігранти, серед яких багато жінок і дітей, облаштувалися просто неба біля колючого дроту, який і слугує кордоном між Білоруссю та Польщею. Вони не приховують, що напередодні ввечері їх організовано збирали в спеціально створених групах у Facebook та Telegram. Російська пропаганда допомагає розкачувати ситуацію, вкидуючи інформацію про загиблих, фото і відео дітей, які плачуть і благають про допомогу. Офіційно ж Кремль звинуватив Варшаву у "зруйнуванні Іраку" свого часу, тому зараз Польща просто мусить прийняти біженців.

ТСН.ua дізнавався, яку відповідь готують в ЄС і НАТО, адже Польща - це ще й східний кордон Альянсу, і якщо не дати Москві рішучу відсіч, це може створити небезпечний прецедент на майбутнє.

Міжнародний тероризм

Інформація про міграційну кризу на польському та кордонах країн Балтії вже давно не новина. Вона почалася ще влітку, коли ЄС запровадив жорсткі санкції проти режиму Лукашенка після захоплення та примусової посадки цивільного літака авіакомпанії Ryanair, щоб заарештувати колишнього головного редактора і засновника Telegram-каналу NEXTA (який був головним координатором білоруських протестів після сфальсифікованих президентських виборів у серпні 2020 року) Романа Протасевича.

Зараз центр Мінська просто не впізнати. За словами місцевих, з якими поспілкувався ТСН.ua, мігранти сплять у спальниках прямо на вулицях столиці. Коли похолодало, біженці почали збиратися в торгових центрах і великих магазинах. Лукашенко визнає, що режим їх "годує, одягає, надає палатки та дрова". Ймовірно ще й лопати, кусачки та сокири, якими мігранти намагалися повалити паркан із колючим дротом на польському кордоні в понеділок, 8 листопада.

Міграційна криза для режиму Лукашенка стала не тільки важелем шантажу Євросоюзу, а ще й способом непогано заробити. Мігранти, яким все ж пощастило потрапити до Шенгену, розповідають, що платили білоруським турфірмам від $4 до $16 тис. за отримання візи та супроводу до польського кордону. Ба більше, нещодавно режим дозволив безвізовий в'їзд громадянам Ірану, Пакистану, Єгипту, ПАР та Йорданії.

Ще в жовтні впливова німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомляла, що спочатку білоруська влада доправляла мігрантів до Мінська звичайними рейсами з Іраку, Йорданії та Лівану. Після того, як ЄС натиснув на ці країни, вони скасували пряме сполучення з Мінськом. Проте режим Лукашенка не розгубився - почав відправляти власні чартери, які вилітають порожніми, а повертаються з пасажирами.

Американські видання пишуть, що лізингові фірми в Ірландії продовжують здавати в оренду літаки "Белавіа", які й використовуються для доставки мігрантів до кордону ЄС. Саме тому Польща та країни Балтії закликають Брюссель ввести санкції, що заборонять європейським компаніям вести будь-які справи з "Белавіа". Адже в ЗМІ почала просочуватися інформація, що режим Лукашенка хоче суттєво збільшити кількість рейсів із країн Близького Сходу, як і кількість білоруських аеропортів, які їх прийматимуть.

НАТО та ОДКБ

Після невдалої спроби штурму польського кордону, біля 4 тис. мігрантів з Близького Сходу застрягли в лісі на кордоні. Вони розбили там справжнє наметове містечко. Цієї ночі температура повітря опустилася нижче 0 градусів, тому люди розпалювали багаття, щоб зігрітися.

Офіційна Варшава не виключає подальших провокацій та спроб штурму свого кордону силою. За словами польських високопосадовців, окрім біля 4 тис. біженців, які знаходяться безпосередньо на кордоні, по всій Білорусі ще є як мінімум 10 тис. мігрантів, які шукатимуть притулку в ЄС. Тому Польща вирішила закрити один із трьох пунктів пропуску з Білоруссю "Брузги-Кузниця", посиливши охорону кордону. Литва й поготів у прикордонних із Білоруссю регіонах запровадила надзвичайний стан (Варшава ввела його набагато раніше).

Офіційний Брюссель прямо звинувачує режим Лукашенка, який використовує людей для створення штучної міграційної кризи на кордонах з ЄС. Очільник МЗС Німеччини Гайко Маас взагалі назвав самопроголошеного білоруського керівника "ватажком державної банди контрабандистів". Проте з санкціями проти режиму Брюссель чомусь не поспішав.

Директор Інституту світової політики Євген Магда зауважує, що це лише на перший погляд процес узгодження санкцій видається простим.

"Насправді певні економічні інтереси з Білоруссю є і у німців, і у австрійців, і, як виявляється, у литовців, які купують там електроенергію. Щоб швидко узгодити санкції, потрібен імпульс", - каже ТСН.ua Євген Магда.

Можливо, спроба штурму польського кордону прискорить неповоротку європейську бюрократичну машину. Часу на розкачку немає. Адже Польща та країни Балтії - це не тільки східний кордон ЄС, а ще й східний фланг НАТО. Після спроби штурму польського кордону в понеділок, 8 листопада, Міноборони країни опублікувало відео, де чітко видно, що велику колону мігрантів до польського кордону супроводжували білоруські спецпризначенці.

Проте, чомусь вони не повели людей до офіційного пункту пропуску, натомість скерувавши мігрантів у ліс до колючого дроту, яким Польща буквально місяць тому почала відгороджуватися від Білорусі. Якщо пропустити можливість подальшого розвитку провокацій і штурму кордону, після чого польські військові будуть вимушені застосувати зброю (а російська пропаганда вже вкидала фейки про начебто стрільбу на кордоні), білоруська сторона може звинуватити Польщу (яка є членом НАТО) у збройному нападі на Білорусь (яка є членом ОДКБ, куди також входить Росія).

Тінь Путіна

Цікаво ще й те, як Кремль підживлює істерію. Москва відпрацьовує штучно створену мігрантську кризу за старими шаблонами. Звинувачуючи Польщу та країни Балтії у негуманному ставленні до людей, які приїхали шукати кращої долі в ЄС, вони грають на фундаментальних цінностях Заходу – захисті прав людини.

Справа в тому, що з польського боку на кордоні з Білоруссю знаходяться виключно військові, прикордонники та спецпризначенці щодо ліквідації терористичних загроз. Журналістів туди не допускають, бо діє режим надзвичайного стану. А от білоруська сторона дозволила російським пропагандистам із Russia Today та Sputnik 24/7 працювати в наметовому містечку біженців.

Що російські ЗМІ та Telegram-канали тільки не повідомляли. У понеділок, 8 листопада, вони почали вкидувати фейки про хлопчика, який плаче та благає пустити його до Німеччини. Потім виявилося, що йому навмисно пускали в очі тютюновий дим, щоб викликати сльози. Зрештою знайшли маленьку дівчинку, яка плаче, вкинувши відповідні фото та відео в мережу.

У вівторок, 9 листопада, польські силовики зафільмували, як білоруські спецпризначенці женуть колону мігрантів на кордон із Литвою. За словами директора Центру досліджень сучасного середовища безпеки (Краків, Польща) Міхала Марека, одна із цілей цієї міграційної кризи - натиснути на Польщу та ЄС, змусити до діалогу з режимом Лукашенка, який прагне вибудувати зображення легітимності та позбутися санкцій.

Водночас ніхто не сумнівається, що ця спецоперація проводиться з дозволу Москви. Міхал Марек підкреслює, що Росія залучена до логістичного аспекту (доправки мігрантів до Білорусі - Ред.), що якраз російські дезінформаційні центри відповідають за інформаційне супроводження цієї операції (між іншим, спочатку якась інформація та брехливі наративи з’являються в російських ЗМІ та Telegram-каналах, а потім переходять в білоруські).

"Польща та країни Балтії це розуміють. Тому треба посилювати санкції, показати Лукашенку, що його підхід не працює. У нас це розуміння є, а на Заході - ще не до кінця. Думаю, Польща буде орієнтуватися на те, щоб залучати НАТО та ЄС до розв’язання цієї кризи. Треба ще більше попрацювати на західному напрямку, щоб для всіх було зрозуміло, що не можна цю проблему подолати через залучення Росії, як медіатора, або через пом’якшення санкцій. А виключно через розуміння, що це штучна проблема, спецоперація, яка координується Мінськом та Москвою, а не через ліквідацію санкцій чи наприклад сертифікацію "Північного потоку-2", - коментує ТСН.ua Міхал Марек.

За дивним збігом обставин, режим Лукашенка спрямував кілька тисяч мігрантів із Близького Сходу на штурм польського кордону одразу після початку активної протидії Варшави сертифікації російського газогону.

"Для нас зрозуміло, що "Північний потік-2" пов’язаний загалом із тим, що відбувається в регіоні вже кілька місяців: енергетична криза, начебто переміщення російських військ біля українських кордонів, міграційна криза на наших кордонах. Все це елементи тиску на Варшаву та ЄС в цілому. Тому, так, міграційна криза також може буде пов’язана з сертифікацією газогону. І Росія тут якраз може вийти медіатором, сказавши: давайте вести діалог із Мінськом, Берліном - всі разом зберемося, поговоримо про "Північний потік-2" та санкції", - підсумовує Міхал Марек.

Загроза для України

За словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, Кремль переслідує кілька цілей.

По-перше, взяти Лукашенка на ще коротший повідець.

По-друге, максимально розхитати ЄС зсередини, шляхом внесення розбіжностей та протиріч.

Експерт підкреслює, що у сьогоднішній міграційній кризі на польському кордоні є досить сильний елемент постправди: одна справа, коли в інформпросторі проскакували повідомлення про смерть одного мігранта, хтось потонув в болоті, замерз, дитину знайшли, якій все-таки надали притулок; а інша - коли з’являється фактично загін мігрантів із потужним інформаційним супроводом.

"Це очевидно спланована акція. У затінку залишається Кремль. Сенс не в стражданнях мігрантів, а в тому, що підніметься хвиля незадоволених у політичному, а десь у правозахисному контексті. Європа спирається на цінності прав людини. Росія дуже вправно це використовує. Плюс тиск на Польщу. Напередодні дня незалежності Польщі, та на тлі непростих відносин Варшави з Брюсселем, показують всій Європі, що не пускають бідолашних мігрантів. А Лукашенко в такий спосіб виборює якісь можливості у відносинах із Росією. Після Протасевича і мігрантів, він опинився в ситуації, коли надійно став останнім диктатором Європи", - коментує ТСН.ua Євген Магда.

Не виключено, що режим Лукашенка може перенаправити цей потік мігрантів на український кордон. У Польщі про такий ризик говорять прямо. А в Києві чомусь мовчать. Чи готова Україна до такої гібридної атаки? Адже кордон із Білоруссю у нас хоч і посилено моніториться, проте не облаштований.

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