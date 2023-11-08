Тисячі нових законів та перебудова: експертка пояснила, скільки часу потрібно Україні для вступу до ЄС

Експертка вважає, що Україна може вступити до ЄС 2030 року.

У середу, 8 листопада, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія рекомендує розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

Як Україна йшла до членства в ЄС

Ще 5 років тому говорити про розширення Європейського Союзу було неможливо. Це була тема табу у багатьох країнах.

Проте від початку повномасштабної війни Україна з аутсайдера, якого хотіли задовольнити так званим асоційованим напівчленством, несподівано виявилась каталізатором глобального перетворення самого ЄС, який нині має подбати про виживання та безпеку цілого континенту.

"Робота задля справедливого і міцного миру, а не чергового замороженого конфлікту має тривати. Ніхто так не хоче миру, як український народ. А основний шлях для досягнення цього - мирна формула президента Зеленського. Треба збирати все більше підтримки для формули миру в країнах по всьому світу. Знаю, це нелегко, але врешті-решт увесь світ виграє від справедливого та тривалого миру в Україні", - каже Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Трагічною ціною українцям вдалось домогтись докорінних змін: замість порожніх балачок про відчинені двері Київ та Брюссель швидко та методично крок за кроком йдуть до об'єднання.

"На саміті Європейської Ради в грудні цього року буде ухвалене рішення про відкриття переговорів щодо членства України. І так, далі будуть вже наступні кроки, але це вже все, це вже відкриття не лише дверей, але й вікон", - каже Дмитро Кулеба.

Що потрібно змінити Україні для вступу в ЄС

Та попри всі ці прозріння процедура вступу України до ЄС складна. І від офіційного відкриття переговорів до членства може минути багато років. До кінця поточного року Україна має довиконати сім кандидатських критеріїв, серед яких, зокрема, посилення боротьби з корупцією та збільшення прав нацменшин.

Далі - формування переговорних позицій та команди для перемовин. І нарешті - наближення законодавства до європейського у 35 різних сферах. Це - тисячі нових законів та фактично цілковита перебудова пострадянського устрою на європейський.

"Це не буде так, що за рік, за два ми туди вступимо. Цей процес не є легким. Якщо брати на проміжку часу, в найкращому варіанті, я вважаю, якщо ми встигнемо все зробити до 2030 року або трошки більше, то це буде дуже ідеально", - каже виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко.

Натомість в уряді вже заявили: Україна може бути готовою до вступу впродовж двох років від початку переговорів.

Поспішають і керівники самого ЄС. Офіційні переговори мають стартувати не пізніше квітня. Адже навесні - чергові вибори в Європарламент. А вони можуть кардинально змінити європейський політичний ландшафт, в якому все гучніше звучать голоси популістів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 11:00 за 8 листопада 2023 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалила рішення рекомендувати розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Читайте також: