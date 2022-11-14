Тисячі окупантів, які втекли з Херсонщини, посилять нові рубежі: експерт назвав напрямок

Після відступу з Херсона окупанти посилять донбаський напрямок.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив військовий експерт Петро Черник.

"На мій погляд, це логічно. На Херсонщині відбулась друга блискуча українська операція, - каже Петро Черник. - Першою була харківська. Її, харківську, можна характеризувати як штурм та натиск, херсонська – це методика та зосередження. Почалася вона тоді, коли ми завдали першого удару по Антонівському мосту. Це було десь у червні. За п'ять місяців тактика логістично-вогневого "зашморгу" спрацювала. Росіяни, насправді, дійшли логічного висновку: або це угруповання буде знищено, або здасться в полон, або замерзне взимку, тому що логістика була все гірше і гірше. Вони, природньо, його відвели. Це в межах 20 тисяч, хоча цифри дуже умовні. Задамо собі запитання: вони, що, додому поїдуть? Ні, звичайно".

Про те, чому саме росіяни, ймовірно, зосередять зусилля на східному плацдармі, експерт каже так: "Чи є логічним східний, донецький плацдарм? Логічним. На 95% сьогодні війна залишається артилерійською. Боєкомплект треба возити. Вантажівками з Росії це робити дорого та довго. Треба возити залізницею. Там є ще доволі робоча залізнична нитка Дебальцево-Волноваха-Каховка. Один локомотив може тягнути в середньому 30-40 вагонів, до 50. До 1 тисячі снарядів локомотив може тягнути. Якраз розуміємо, чому східний плацдарм для них важливий – так звана дуга Вугледар – Соледар. Для того, щоб якомога далі відтиснути наші артилерійські рубежі. Але і ці логістичні вузли ми тримаємо на вогневому контролі. Проста і дуже зрозуміла воєнна логіка. Там вже гаряче".

Водночас Черник підкреслює, що війна з прадавніх часів – це шлях обману. "Противник вчиться, і недооцінювати його не можна. Гаряче буде. Треба розуміти, що ми воюємо вже з "тертими", обстріляними хлопцями. Війна не зменшує своїх обертів, вона просто змінює свою конфігурацію. Стратегічна ініціатива на нашому боці. Передумови, що склалися на Харківщині, показали: стратегічна тактика завдавання ударів по логістиці працює, але вона довга".

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