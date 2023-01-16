Тисячі тіл російських солдатів поблизу Соледара: ворог кидає замерзати навіть поранених

На території Артемсолі один із підрозділів десантників відбивали атаку росіян майже у повному оточенні кілька днів поспіль.

Збройні сили тримають під вогневим ураженням позиції навколо Соледару, які намагається зайняти ворог. Втрати окупантів сягають тисяч. В постійних штурмах русня навіть не забирає своїх поранених із поля бою, йдеться в ТСН.

Ціна оборони цього міста добре видно на узбіччі дороги, тут просякнуті кров’ю шоломи та бронежилети поранених бійців. На тлі вибухів артилерії екіпажі медиків чергують цілодобово. “Їх привозять із Бахмута і Соледара. Дні три було живенько, а перед цим, дні три, три було спокійно. Живенько - це понад сотню поранених, але переважно легкі, це контузії, по-простому”, - каже медик Вадим.

На території Артемсолі один із підрозділів десантників відбивав атаку росіян майже у повному оточенні кілька днів поспіль. Тепер їх перекинули на іншу ділянку фронту, підсилити фланги, бо зранку з’явилась інформація, що росіяни видають себе за бійців ЗСУ і намагаються прорватись в тил. “Якщо бачиш, виходять на тебе люди в зелених стрічках, а на коліні біла чи червона, стріляєш без попередження. Біла - це звичайні їхні чмобики, зеки - те що червона стрічка на нозі”, - розповідають бійці.

Ці десантники до останнього утримували центр Соледару, вперше журналістам розповідають, як там діяв ворог. “На цьому напрямку є приблизно до 20 000 зековагнерівців. Близький стрілецький бій, гранатомети, кулемети, підтримка артилерії, танка. Якщо не можуть, "вскривають" лінію вогню нашу. Потім працює танк із закритих позицій і працює міномет. Далі так, продавлюється, продавлюється масою”, - розповідає командир підрозділу десантників Анатолій.

Наші бійці дотепер вибивають орків із кварталів міста. Позиції, на яких намагається закріпитись ворог - під повним нашим вогневим ураженням. “Бої точаться на околицях. Дуже багато піхоти противника”, - констатують бійці.

Нині основні бої на цьому напрямку перекинулись на південь від Бахмута - головного міста цієї ділянки фронту. Малими групами рашисти намагаються прориватись у його квартали. Район Забахмутки - найгарячіше місце, де точаться бої. Ворожа тактика на цій ділянці незмінна - йти на штурм хвилями. Коли перша падає від пострілів ЗСУ, одразу з’являється наступна. Тисячі тіл російських солдатів так і лежать на полях. “Вони своїх поранених не евакуюють, лежать, замерзають там”, - розповідає Анатолій.

Просування русні з боку Соледару дійсно може вдарити по східному флангу оборони Бахмута і підсунути лінію фронту до міста, кажуть армійці. Але ЗСУ тут настільки укріпленні, що нові атаки росіян коштуватимуть їм тисячних втрат, це вже довели армійці.

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