Тисячолітні фрески та мозаїки Софії Київської - в небезпеці: як Ілон Маск допоміг зберегти стародавні малюнки

Тисячолітні фрески та мозаїки Софії Київської - в небезпеці: як Ілон Маск допоміг зберегти стародавні малюнки

У соборі з ладу може вийти система кондиціонування та опалення.

Тисячолітні фрески та мозаїки Софії Київської - в небезпеці. Будь-якої миті в соборі може вийти з ладу обладнання, яке підтримує необхідну температуру та вологість у головному храмі. Система кондиціонування та опалення, яка встановлена ще за часів Сталіна, потребує негайної заміни.

Про те, що необхідно зробити, щоб Софія Київська простояла ще не одну тисячу років і як Ілон Маск свого часу допоміг зберегти стародавні малюнки на стінах Софії – 22 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

За словами головного інженера Софії Київської Віталія Назаренка нині зволожувач не працює. І вологість регулюють за допомогою температури, знижуючи або збільшуючи її. Через зношеність обладнання в будь який момент воно може зупинитись. І це загрожує фатальними наслідками.

"Температура в соборі впаде нижче критичної норми. Після цього підуть руйнівні процеси, які в принципі будуть вже не зворотними", - зазначає він.

Необхідну температуру та вологість у храмі контролюють за допомогою спеціальних давачів. Зокрема вимірювача осушування стін. Унікальна розробка Ілона Маска, яка допомагає спорудам Софії не збирати зайву вологу в конструкціях – розповідає директорка заповідника Софія Київська Неля Куковальська. Цей вимірювач подарували меценати.

Софія Київська як живий організм, на який щодня впливає багато чинників, розповідає Неля Куковальська. І його необхідно вчасно лікувати. Для цього французька компанія створила проєкт автоматичного комплексного моніторингу. Він уже пройшов державну експертизу і готовий до втілення. Але на його реалізацію потрібно понад 30 мільйонів гривень.

У соборі Софії Київської може вийти з ладу система кондиціонування та опалення | Новини України

Заповідник є частиною програми "Велика реставрація" - розповідає міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Цьогоріч на неї в бюджет заклали три мільярди гривень. На Софію - зокрема. Але й розраховувати тільки на державу, натякає Ткаченко, не варто.

Вирішувати проблеми допомагають меценати. Днями їх ушанували в Софії Київській на вечорі подяки.

Щороку в Софії Київській реалізують десятки реставраційних проєктів, а також видавничі, наукові, культурно-мистецькі програми, виставки та фестивалі. У заповіднику сподіваються, що і цього року їм вдасться реалізувати все заплановане.

Нагадаємо:

У Києві сильний вітер здув триметровий хрест з одного з куполів Софійського собору. Нині його доправлено на експертизу. Інцидент трапився вночі, тому ніхто не постраждав.

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