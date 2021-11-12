Тисячолітній хрест та застібки від книжок: у заповіднику "Софія Київська" виявили унікальні археологічні знахідки 

З початку серпня з-під землі вчені дістали кілограми старовинних фресок, елементів посуду та ідеально збережених металевих артефактів.

Тисячолітній хрест-енколпіон, застібки від книжок дванадцятого століття та свинцеві печатки того ж періоду - у Софії Київській добігають кінця - масштабні розкопки, що тривали тут з середини літа. Що саме знайшли на території заповідника та як ці знахідки можуть поміняти уявлення про історію Софійського собору, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 11 листопада 2021 року.

Все почалося з того, що навколо софійського собору вирішили поміняти плитку. А за правилами ремонтні роботи на території заповідника неможливі без проведення археологічної розвідки. Тисячолітні артефакти тут – просто на кожному кроці: на очах журналістів археолог розкопує черепок 13 століття.

З початку серпня з-під землі вчені дістали кілограми старовинних фресок, елементів посуду та ідеально збережених металевих артефактів: печатка, якою скріплювались документи, застібку від богослужбової книжки того часу.

Але чи не головна знахідка цих розкопок - ідеально збережений, повністю цілий тисячолітній енколпіон – хрест, якій носили на тілі і у якому зберігалися реліквії – мощі або частина хреста.

Археолог пояснює – на початку тринадцятого століття такі хрести – увійшли в моду. Заможні містяни робили собі дорогі, коштовні хрести. Бідніші – відливали копії. На чорному ринку така річ нині не коштує надто багато: тисячолітній хрест можна купити – за пару тисяч доларів. Цінність цього хреста – у тому, що він може прочинити нову сторінку історії Софійського собору.

Найчастіше такі хрести знаходять у поселеннях, спалених під час татаро-монгольської навали. Софія у цій біді вистояла, це відомий факт. Але як саме, і що відбувалося біля її воріт у тринадцятому столітті тепер з'ясовуватимуть історики.

Старовинний енколпіон найімовірніше стане останньою знахідкою на цих розкопках. Етап реставрації з заміною плит навколо собору вже добігає кінця, тож, майже вся територія вже залита бетоном.

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