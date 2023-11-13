Тиждень блокування кордону Польщі з Україною: про що домовилися чиновники і коли зникнуть черги

До кінця тижня польські перевізники мають озвучити, на які компромісні рішення таки погоджуються. Поки що не вдалося досягнути консенсусу.

На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ завершилася зустріч українських урядовців і їхніх польських колег. Вони шукали шляхи для розблокування українсько-польського кордону, три пункти перетину, на якому вже тиждень блокують польські перевізники. Вони вимагають відновити дОзволи для роботи в ЄС українським далекобійникам. А для польських водіїв фур – скасувати електронні черги та виділити окремі смуги для порожнього транспорту. За час страйку практично на всіх пунктах пропуску ускладнений рух і великі черги.

Детальніше йдеться в ТСН.

Три години тривала зустріч українських урядовців з польськими колегами та перевізниками. І на цю хвилину відомо, що на жаль, не вдалося досягнути консенсусу.

Українська сторона пропонувала кілька варіантів, аби розблокувати кордон. Зокрема, збільшити спроможну здатність під час перетину митних пунктів. Про це попередньо говорили з митниками та прикордонниками. А також пропонували, аби порожні автівки рухалися через пункт пропуску Угринів та через додаткову смугу в Ягодині.

Однак польські перевізники усе зводили до головної вимоги – це повернення дозволів для їхніх українських колег. Нагадаємо, від початку повномасштабної війни українськи фури перетинають кордон за спрощеною процедурою.

"У польських перевізників, які якраз влаштували ці протести, не було реального бажання про щось домовлятися. Тому що коли ми прийшли і почали нашу розмову, польські перевізники одразу почали з вимог – не розповідаючи про ті проблеми, які вони хочуть вирішити", – каже заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

За словами заступника міністра, аргументи, про те, що в Україні війна і блокування кордону шкодить економіці, абсолютно не переконали протестувальників. Вони спілкувалися на підвищених тонах. Хоча, як запевняє урядовець, одностайності у вирішенні питань немає і серед самих польських водіїв. Вони сперечалися між собою просто під час зустрічі.

Наразі ситуація на кордоні без змін. Черги – в обидва боки. На в’їзд до Польщі стоять близько чотирьох тисяч автівок в електронній черзі, яка майже не рухається. За останню добу кордон перетнуло лише 24 фури. Тоді як спроможна здатність пункту пропуску – 600 машин. Деякі з водіїв чекають уже тиждень. Ще гірша ситуація з польського боку. Там черга на в"їзд розтягнулася більш ніж на пів сотні кілометрів. В заторі – тисяча триста фур.

До кінця тижня польські перевізники мають озвучити, на які компромісні рішення таки погоджуються.

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Тиждень блокування кордону Польщі з Україною! Про що домовилися чиновники?