Тиждень до виборів у США: що Камала Гарріс і Дональд Трамп кажуть про Україну та закінчення війни

До президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада, залишається рівно тиждень. Ледь не кожного дня Камала Гарріс і Дональд Трамп проводять передвиборчі мітинги у семи ключових штатах, що традиційно коливаються.

Арізона, Джорджія, Мічиган, Пенсильванія, Невада, Північна Кароліна та Вісконсин - саме ці штати й визначать, хто стане наступним президентом США. Й саме за них розгорнулася запекла боротьба. Наприклад у Північній Кароліні проживає багато темношкірих, на яких робить ставку штаб Гарріс. Проте від 2008 року цей штат не голосував за кандидата в президенти від Демократичної партії. Мічиган, який традиційно вважається "синім" (за демократів, хоча у 2016 році Трамп тут переміг), цього разу Гарріс може втратити через молодь арабського походження, яка критикує Адміністрацію Байдена-Гарріс за дії Ізраїлю в Газі.

У чотирьох із цих семи штатів, що коливаються, розрив між Трампом і Гарріс менше 1%, у трьох інших - менше 2%. Саме тому різні американські медіа та різні соцопитування, в залежності від того, кого саме вони більше підтримують, віддають перевагу у більшості з цих семи штатів то Трампу, то Гарріс. На національному рівні за тиждень до дня виборів їхні позиції теж приблизно однакові. Саме тому обидва штаби використовують будь-які прийоми, щоб заохотити виборців, особливо тих, які ще не визначилися, віддати свій голос.

І поки штаб Гарріс зберігає обережність, Трамп обіцяє скасувати федеральний податок на прибуток (який приносить до бюджету понад $2 трлн), депортувати з країни мільйони мігрантів, зупинити війну Росії проти України та не відправляти американських солдатів на війни за кордоном. Проте, ніхто не знає, що буде після виборів, чи не повториться 6 січня 2021 року, коли прибічники Трампа штурмували Капітолій? За даними опитування CNN, переважна більшість зареєстрованих виборців вважає, що Трамп не поступиться й не визнає поразку, якщо програє.

Тож, що зараз відбувається у передвиборчій кампанії у США? Як штаби Трампа та Гарріс звинувачують один одного, обзиваючи останніми словами? Та що кажуть про Україну та сценарії закінчення війни? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Образи та брехня: маніпуляції штабів

Американська передвиборча кампанія вийшла на новий небачений рівень. ТСН.ua вже писав, що після нещодавнього інтервʼю колишнього голови штабу Трампа Джона Келлі (генерал морської піхоти, який найдовше працював на цій посаді), де він розповів, що Трамп хвалив Гітлера, коли був президентом, Камала Гарріс стала публічно називати Дональда Трампа "фашистом".

"Провідні стратеги Демократичної партії все більше сподіваються, що спроби представити Трампа фашистом, у поєднанні з напруженою боротьбою в ключових штатах і зосередженості жінок-виборців на правах на аборт, приведуть Гарріс до перемоги", - пише The New York Times, яка підтримує демократів.

На передвиборчому мітингу Гарріс у Мічигані зʼявилася Мішель Обама, яка користується величезною популярністю серед демократів. У своїй промові вона звернулася не лише до жінок, а й до чоловіків, попередивши, що історія Трампа зі створення консервативного Верховного суду, який скасував федеральне право на аборт, матиме серйозні наслідки для здоров'я жінок.

Також у понеділок, після скандального мітингу Трампа та його прихильників у Медісон-сквер-гарден (спорткомплекс) у Нью-Йорку, штаб демократів почав активно звинувачувати Трампа та республіканців у расизмі. В неділю на цьому мітингу ведучий подкастів і комік Тоні Хінчкліфф назвав Пуерто-Ріко "островом сміття". І це в той час, коли обидва штаби борються за латиноамериканських виборців. Штаб Трампа вже офіційно відхрестився від висловлювань Хінчкліффа, назвавши їх його особистою думкою. Проте американські ЗМІ нагадали, що одного разу Трамп назвав Гаїті - ще один карибський острів - "сраною дірою".

"Прямо по центру грьобаної Москви": що Дональд Трамп говорив про Україну, війну та Путіна. / Фото: ТСН.ua

Проте, це були не єдині скандальні заяви, що прозвучали в неділю, 27 жовтня, в Медісон-сквер-гарден. Сід Розенберг, нью-йоркський радіоведучий (його шоу відвідує Трамп) висловився про демократів і колишню держсекретарку, кандидатку в президенти у 2016 році Гілларі Клінтон: "Вона якась хвора сволота, ця Гілларі Клінтон. Вся ця чортівська партія - купка дегенератів". А колишній кандидат у Конгрес Девід Рем пішов ще далі, назвавши Камалу Гарріс "антихристом" і "дияволом".

Як бачимо, рівень передвиборчої риторики в США просто "вражає". Проте, хоч американські ЗМІ після кожного публічного виступу й пишуть розлогі статті про чергову брехню в заявах Трампа, його інтервʼю у подкасті американського стендап-коміка Джо Рогана, яке вийшло в суботу, 26 жовтня, за два дні подивилися 35 млн людей. Це саме той подкаст, де у 2018 році Роган та Ілон Маск у прямому ефірі курили марихуану. Той випуск зібрав 68 млн переглядів.

Що кажуть про Україну: війна чи заморозка

Право на аборт, міграційне питання та економіка - це три основні теми, які вирішать результат цих виборів. Як пише CNN, запровадження високих імпортних мит є наріжним каменем економічної платформи другого терміну Трампа, якщо його оберуть: 10%-20% на весь імпорт у США; та 60% на весь китайський імпорт. Саме за рахунок підвищення імпортних мит команда Трампа пропонує перекрити скасування деяких податків. Проте такий підхід вже розкритикували провідні американські економісти.

Щодо питання міграції, Трамп останнім часом називає США "окупованою країною", обіцяючи зупинити "вторгнення мігрантів". Він постійно говорить про масову депортацію, проте не зрозуміло, чи йдеться про нелегалів, які незаконно потрапляють до США переважно через мексиканський кордон, чи навіть про тих мігрантів, які перебувають в Америці на законних підставах. Ці спекуляції Трампа також породжуть багато невизначеності. Дехто вже нарахував, що Трамп може депортувати зі США до 11 млн людей.

Проте, напевно, лише в двох питаннях штаб Камали Гарріс зберігає мовчання, на відміну від команди Дональда Трампа: регіональна війна на Близькому Сході; та війна Росії проти України. І, на жаль, в інформаційному порядку денному Ізраїль, Газа та Іран зараз найбільше домінують серед тем зовнішньої політики. Війна Росії проти України відійшла на другий план. І штаб Трампа цим активно користується, вдаючись до маніпуляцій.

По-перше, штаб Гарріс навіть не коментує тему Ізраїлю та Близького Сходу, адже вже втрачає голоси молоді арабського походження й тих, хто вважає неправильною підтримку чинною американською Адміністрацією Тель-Авіва з огляду на гуманітарну катастрофу в Газі.

По-друге, команда Трампа активно спекулює на тому, що за свого президентства Гарріс точно втягне США в Третю світову, на відміну від Трампа, який обіцяє ні за що не відправити американських солдатів воювати за кордоном.

"Путін сидітиме в Києві": ключові заяви Камали Гарріс про Україну та війну. / Фото: ТСН.ua

Саме тому, як би це цинічно не було, ми не бачимо від Адміністрації Байдена-Гарріс дозволу на удари західною зброєю в глибині території Росії, як і рішучих дій у відповідь на вступ північнокорейських військ у війну проти України на боці Росії. Натомість у неділю в інтервʼю NBC News, кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс (який вже заявляв, що йому "плювати" виграє Україна цю війну чи програє) відмовився називати Путіна ворогом, підкресливши необхідність говорити з ним на етапі, коли зайде в мова про врегулювання війни.

Щодо самого Трампа, протягом всієї передвиборчої кампанії він робив досить неоднозначні заяви щодо України та російської війни. В інтервʼю The Wall Street Journal він заявив, що у розмові з Путіним погрожував йому вдарити по центру Москви за переслідування України. В інших заявах Трамп звинувачував і Володимира Зеленського, що український президент не мав дозволити цій війні початися.

Як пише Financial Times, посилаючись на радників Трампа, він пропонує заморозити війну, створивши автономні регіони по обидва боки демілітаризованої зони, й змусити Україну відмовитися від членства в НАТО. Інакше Київ програє війну. Тому, на думку радників Трампа, Україна має піти "на переосмислення невдалих Мінських домовленостей" і чекати, поки Путін піде (чи помре - ред.).

Насправді, це не якийсь новий план, про який Україна раніше не чула. В середині вересня в одному з подкастів Джей Ді Венс публічно розповів про "мирний план Трампа": Україна залишиться незалежною державою, а Росія отримає гарантії нейтральності України, яка не вступатиме до НАТО. "Демаркаційна лінія", як її називає Джей Ді Венс, має набути вигляду демілітаризованої зони, де буде дуже багато фортифікацій (що вже суперечить визначенню демілітаризованої зони - ред.), щоб Росія не вторглася знову.

Щоправда, щось схоже, проте непублічно, Україні вже давно пропонує й Адміністрація Байдена-Гарріс. З огляду на майбутній кабінет Камали Гарріс, кандидатів на держсекретаря, її радника з нацбезпеки та міністра оборони, яких детально вже проаналізував ТСН.ua, всі так чи інакше працювали за президентства Обами та дотримувалися лінії порозуміння з Росією. До того ж, всі ці плани, пропозиції та ініціативи не враховують відповіді на головне питання: чи захоче Кремль заморожувати війну, якщо за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану він має ініціативу на полі бою?