Тиждень різкого похолодання: коли і чи надовго повернеться осіннє тепло

Тиждень різкого похолодання: коли і чи надовго повернеться осіннє тепло

Ще трохи осіннього сонця можна буде застати лише наприкінці цього тижня.

Метеорологічна осінь в Україну прийшла з дощами, похолоданням і сильними поривами вітру. Без теплого одягу та парасоль найближчими днями з дому краще не виходити - попереджають синоптики. На українців чекає тиждень різкого похолодання, цими днями у високогір’ї Карпатах навіть можливий сніг.

Про те, якою буде погода найближчими днями і чи повернеться восени тепло, йдеться 20 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Ще кілька днів тому столицею можна було гуляти у легкому одязі. Але вже сьогодні без куртки чи пальта - холодно, і з кожним днем цього тижня ставатиме холодніше. Середньодобова температура у всій країні опустилася нижче 15-ти градусів, а це значить — настала метеорологічна осінь.

“З північного заходу надходить потік холодної повітряної маси, тому температура щодня буде знижуватися. Опади переважатимуть по всій території України”, - повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Найхолодніше цього тижня буде на заході України. У Карпатах обіцяють нічні заморозки, а народні синоптики за кілька днів прогнозують ще й сніг. В Івано-Франківську, Чернівцях та Львові стовпчики термометрів заледве досягатимуть позначки +8 градусів.

До Одеської області похолодання ще відчутно не дісталося. Тут доволі комфортна температура +21 градус, а узбережжя Затоки переповнене відпочивальниками. Але в наступні дні вже й на чорноморському побережжі стовпчики термометрів посунуться вниз.

Ще трохи осіннього сонця можна буде застати лише наприкінці цього тижня.

“У неділю-понеділок припинятимуться опади, буде більше прояснень і погода буде трошки покращуватись. Буде і більше сонячних днів, і денні максимуми температури будуть значно вищими”, - втішила синоптик Наталя Птуха.

Проте, повернення тепла буде нетривалим. То ж уже нині лікарі радять остерігатися сезонних застуд. Для профілактики не треба не замикатися в чотирьох стінах, а навпаки - виходити надвір.

“Якщо ми не адаптуємо свій організм до такої погоди, нам буде погано. Коли дощ , коли холодно, коли волого, виходимо на подвір’я і дихаємо свіжим повітрям”, - закликає сімейна лікарка Наталя Коломай.

А ще в осінню пору необхідно зміцнювати свій організм вітамінами з сезонних фруктів та овочів. Бо ця осінь, за прогнозами, буде холодніша за попередні.

Погода в Україні: настала метеорологічна осінь - на нас чекає тиждень різкого похолодання

Автори: Вікторія Ковцун, Наталка Волосацька, Сергій Осадчук

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