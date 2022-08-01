"Тиждень тому сказали, що їжу для викраденого мера Херсона носити вже не треба", - радник голови ОВА

З’явилися нові подробиці про долю викраденого окупантами наприкінці червня міського голови Херсона Ігоря Колихаєва. Його викрали 28 червня, коли він приїхав до приміщення одного з комунальних підприємств міста.

"Його тримають у СІЗО Херсона. До останнього часу у близьких була можливість передати туди йому їжу, це робилося щодня, але минулого тижня було повідомлено, що їжу носити не треба. Було сказано, що не треба, що його там нагодують. Чому так – цього ніхто не знає", - повідомив ТСН.ua радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

До цього Хлань додав, що нині складно відповісти на запитання про те, що саме окупанти вимагають від Колихаєва, утримуючи його за ґратами.

Нагадаємо, раніше не виключалася версія, що викрадачі вимагали від мера, щоб комунальні підприємства міста перейшли на грошовий обіг у російських рублях.

Викрадення у Херсоні: озброєні росгвардійці затримали мера Ігоря Колихаєва

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