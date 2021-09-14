Ткаченко про стан вітчизняної кіноіндустрії: Ми не можемо стояти на розвилці

Частина українських компаній, визнає міністр, досі орієнтується на російський ринок.
Держава має активніше підтримувати створення власного кіно та серіалів, а також дбати про те, аби іноземні компанії знімали саме в Україні.
Про це 14 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
За останні роки важливі кроки в цьому напрямку уже зроблені, каже міністр культури Олександр Ткаченко. Працює програма державної підтримки кіно та відшкодувань. Касові збори українських стрічок в кінотеатрах уже подекуди досягають 10%. Втім у планах – збільшити цей показник. Частина українських компаній, визнає міністр, досі орієнтується на російський ринок. Натомість справа держави – зорієнтувати їх саме на україномовний контент. Відповідну стратегію наразі активно обговорюють із українськими медійниками та кіновиробниками, каже міністр культури.
"Ми не можемо стояти на розвилці. Ми або дивимося, як наші компанії продають фільми росіянам, або ж ми як держава – інвестуємо у виробництво кіно та серіалів. І змінюємо алгоритм, який був роками. Зараз якраз триває така дискусія з колегами. Ми збираємось. Напрацьовані вже певні штрихи для стратегії "Кінокраїна 2.0", - зазначив Ткаченко.
"Ми маємо об'єднатися навколо ідеї України. Діалог почався. Ми очікуємо, що держава наступного року виділить два з половиною мільярди на розвиток цього культурного контенту. Ми спільно працюємо над стратегією, довгострокою стратегією, бо це тільки початок", - сказав Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.
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