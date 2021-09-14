Ткаченко про стан вітчизняної кіноіндустрії: Ми не можемо стояти на розвилці

Ткаченко про стан вітчизняної кіноіндустрії: Ми не можемо стояти на розвилці

Частина українських компаній, визнає міністр, досі орієнтується на російський ринок.

Держава має активніше підтримувати створення власного кіно та серіалів, а також дбати про те, аби іноземні компанії знімали саме в Україні.

Про це 14 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За останні роки важливі кроки в цьому напрямку уже зроблені, каже міністр культури Олександр Ткаченко. Працює програма державної підтримки кіно та відшкодувань. Касові збори українських стрічок в кінотеатрах уже подекуди досягають 10%. Втім у планах – збільшити цей показник. Частина українських компаній, визнає міністр, досі орієнтується на російський ринок. Натомість справа держави – зорієнтувати їх саме на україномовний контент. Відповідну стратегію наразі активно обговорюють із українськими медійниками та кіновиробниками, каже міністр культури.

Новини України: Олександр Ткаченко прокоментував стан вітчизняної кіноіндустрії

"Ми не можемо стояти на розвилці. Ми або дивимося, як наші компанії продають фільми росіянам, або ж ми як держава – інвестуємо у виробництво кіно та серіалів. І змінюємо алгоритм, який був роками. Зараз якраз триває така дискусія з колегами. Ми збираємось. Напрацьовані вже певні штрихи для стратегії "Кінокраїна 2.0", - зазначив Ткаченко.

"Ми маємо об'єднатися навколо ідеї України. Діалог почався. Ми очікуємо, що держава наступного року виділить два з половиною мільярди на розвиток цього культурного контенту. Ми спільно працюємо над стратегією, довгострокою стратегією, бо це тільки початок", - сказав Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

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