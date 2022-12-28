"То ось ти яка, біла вороно!": у Києві помітили незвичного птаха (фото)

У Києві помітили незвичного птаха – білу ворону. Вона ходила недалеко від пляжу в Оболонському районі столиці.

Відповідне фото опублікували на сторінці "Птахи України" в Facebook.

В групі активно обговорюють фото. Люди дивуються незвичному окрасу пташки і намагаються зрозуміти, що воно таке.

Користувачі соціальної мережі сперечаються, чи дійсно це ворона. Навіть пишуть, що хтось так пофарбував птаху, лише голова залишилась чорна. Хоча, у пташки і грудина темна, що видно на фото. Люди навіть жартують, що ворона впала в муку і побіліла.

"Зима. Всі біліють", - написав один із користувачів.

"То ось ти яка, біла вороно!", - написала Вікторія Бічук.

"Яка красуня. Це і справді дивовижно її побачити, бо вони такі рідкісні", - написла Юлія Дмитренко.

"То це грак, чи ворона? Хотілося б почути думку спеціалістів", - написав ще один користувач соціальної мережі.

Сайт ТСН.ua вирішив розібратись в цьому питанні і звернувся до фахівців Київського зоопарку.

"Це - сіра ворона. Вона світло-сірого кольору. Ще крила і хвіст ворони можуть бути світло-бежевого кольору, або кольору кави з молоком. Тобто така ворона – це один із видів генетичної втрати пігменту. В даному випадку, чорний пігмент повністю не втрачений, він просто розріджений в структурі пір’я. Тому ми бачимо біло-сіру ворону, а подекуди цей колір ще називають голубим. Це природня мутація, комбінація генів. Десь у птахів випадково сталося, що співпали ці браковані гени і ось так це проявилось на пташці", - пояснює сайту ТСН.ua Віталій Лясківський, завідувач відділу птахів Київського зоопарку.



Фахівець каже, що така ворона не дуже сильно відрізняється в очах своїх родичів птахів і може найти пару.



"Пташенята у такої пари будуть абсолютно звичайного чорного кольору. А якщо випадково сформує пару брат і сестра, то можуть з’явитися пташенята сіро-білого кольору. Це абсолютно нормальне явище. Минулого року у Львові була помічена галка білого кольору. Бувають птахи з білим пір’ям в хвості, крилах, голові. Також бувають з білими плямами. Це просто різні мутації. Це свідчить про те, що птахи живуть на постійній ділянці і нікуди далеко не літають. І це дозволяє таким генам проявитися", - додає Віталій Лясківський.

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