“Тобі ніхто не допоможе, мама за 600 км”: у елітному дитячому таборі в Україні спалахнув гучний скандал

Дитячий табір / © ТСН

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В Україні спалахнув гучний скандал навколо дитячого табору «English Dialogue Camp», який працював на базі туристичного комплексу у Вінницькій області. Батьки 9-річної дівчинки з Дніпра звинувачують директорку закладу у психологічному насильстві, приниженні та булінгу дитини. Мати оприлюднила аудіозаписи, на яких нібито зафіксовані розмови між її донькою та керівницею табору, а також звернулася до правоохоронців.

Водночас директорка табору Алла Лимар відкидає звинувачення. Вона стверджує, що оприлюднені записи змонтовані, а конфлікт виник через надмірний контроль дитини з боку матері.

ТСН.ua розбирався, що сталося у таборі, у чому батьки звинувачують керівництво закладу, як на ситуацію реагує директорка та що кажуть у поліції.

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Із чого почався скандал

Про інцидент публічно заявила хрещена 9-річної дівчинки Олександри — Віра. У соціальних мережах жінка оприлюднила допис та аудіозаписи, які, за її словами, містять розмови між директоркою табору Аллою Лимар та дитиною. Допис зібрав величезну кількість коментарів.

У публікації жінка стверджує, що в таборі дитину нібито ізолювали від батьків, забирали телефон та психологічно тиснули на неї. Серед оприлюднених фраз, які нібито належать директорці, — «Якби твоя мати була на моєму місці, вона таку як ти вбила б», «Мама за 600 км, ніхто не прибіжить рятувати тебе», «Ти не людина», «Тобі ніхто не допоможе», «Та кому ти потрібна».

«І це лише мала частина знущань», — пише жінка.

Також хрещена заявила про психологічну травму, якої, за її словами, зазнала дівчинка. Вона надала ТСН.ua медичну довідку з висновком клінічного психолога.

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«У висновку чітко написано: „Свідомість та сприйняття не порушені. Скарги на порушення апетиту, нічні кошмари щодо подій, які відбулися в таборі“…Зафіксовано критичний рівень тривоги. За міжнародною шкалою SCARED-C у дитини виявлено 32 бали, що свідчить про „високий рівень тривожності“. Офіційно підтверджено посттравматичний стресовий розлад… Це найважча психологічна травма, яка буває у дітей під час війни чи після насильства. У графі рекомендацій вказано: „консультація психіатра, психотерапевта“ — це означає, що дитині потрібна серйозна тривала медична реабілітація», — зазначила жінка.

Що розповідає мама дитини

Мати дівчинки Надія Тіщенко у коментарі ТСН.ua заявила, що конфлікт із директоркою почався вже у перші дні табірної зміни. За її словами, перший серйозний інцидент стався після того, як донька підвернула ногу на дискотеці та скаржилася на сильний біль.

Жінка стверджує, що просила працівників табору показати дитину медикам, однак, за її словами, необхідну допомогу надали не одразу.

«Моя дитина зателефонувала мені й сказала: „Мама, я підвернула ногу, дуже болить, але мене не хочуть відводити до кімнати“. Я попросила, щоб дитину показали медикам. Але мені відповіли, що „нічого страшного не сталося“. Я з дитиною 28 хвилин була на телефоні, поки вона просто ридала від болю», — стверджує мати.

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Після цього, за словами Надії Тіщенко, між нею та директоркою почали виникати суперечки щодо умов перебування доньки у таборі. Зокрема, жінка розповідає про конфлікт навколо екскурсії, на яку дитина не хотіла їхати через біль у нозі.

«На що вона заявила в батьківському чаті з підтекстом таким, якщо ви бомжі, то я вашу Олександру і ще чотирьох дітей, які також відмовляються, відвезу за свої кошти. Я кажу: „Мені не треба робити якісь поблажки, я можу заплатити, я хвилююся саме за здоров’я своєї дитини“. Вона каже: „Ні, їдуть усі, якщо ваша дитина не може йти, вона все одно поїде, буде просто сидіти в автобусі“, — каже мама дівчинки.

Мати також стверджує, що після критики на її адресу директорка видалила її з батьківського чату та перестала виходити на зв’язок.

За словами жінки, згодом директорка почала принижувати її доньку перед іншими дітьми.

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«Вона обізлилася на мене як на матір, яка переживає за свою дитину. І почала сама обзивати мою дитину та ще й налаштовувати проти неї інших дітей „, — стверджує жінка.

Окремо мати заявляє про випадок у їдальні, де, за її словами, директорка назвала дівчинку «крисою» через їжу, яку та взяла зі шведського столу.

«Дитина взяла собі гарнір і три нагетси. Вона підійшла, назвала мою дитину „крисою“, забрала ці нагетси й викинула їх. Після цього не дозволила взяти нічого іншого», — стверджує мати.

У таборі передбачено чотириразове харчування для дітей у форматі «шведська лінія».

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Ще одним епізодом, який родина називає проявом булінгу, стала ситуація під час спілкування про батьків-військових. За словами Надії Тіщенко, директорка запитала дітей, чи є серед їхніх рідних військовослужбовці з УБД для оплати екскурсії. Донька також підняла руку, оскільки її вітчим служить у ЗСУ та виховує її як рідну дитину.

«На всю групу сказала: „Брехуха, опусти руку, вітчим — це не батько“. Для моєї дитини він батько. Він її виховує, піклується про неї. Їй було дуже боляче це чути», — каже жінка.

Найбільше обурення у жінки викликали розмови між директоркою і дитиною, які вона зафіксувала через функцію прослуховування телефону дитини.

«Зараз війна. Моя дитина за 600 кілометрів від дому. Я маю право знати, що вона в безпеці, де вона перебуває, чи все з нею добре. Я не сиділа цілодобово і не слухала. Але коли виникали проблеми або дитина дзвонила й плакала, я могла підключитися та зрозуміти, що відбувається», — пояснює мати.

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За словами матері, саме після цього вона звернулася до поліції. Одного вечора, коли дитина перестала виходити на зв’язок, жінка зателефонувала правоохоронцям. Надія Тіщенко стверджує, що вихователі забрали в дитини телефон і не дозволяли виносити його з собою із кімнати.

Мати додає, що остання конфліктна ситуація виникла під час повернення дитини додому. За словами жінки, директорка посадила дитину з собою в одне купе і не давала заряджати телефон. Крім того, як стверджує мати, їй не повідомили, о котрій прибуває поїзд і де перебуває дівчинка — тому вона була змушена з молодшою дитиною на руках шукати потрібний вагон.

«Я хочу добитися, щоб у цієї людини не було ліцензії. Аби вона більше не зламала ні одну психіку», — заявила жінка.

Також жінка хоче повернути кошти за половину часу, який дитина не відбула у таборі. Путівка на відпочинок коштувала 23 900 грн за два тижні.

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Що каже батько

Вітчим дівчинки Павло, який нині проходить військову службу у ЗСУ, також вважає, що щодо дитини було допущено неприпустиме ставлення. Він каже, що обурився після повідомлень про проблеми зі здоров’ям доньки та обмеження зв’язку з нею.

Чоловік додає, що працівники табору нібито прослуховували голосові повідомлення, які надсилали дитині батьки.

«Брали телефон і слухали повністю усі голосові сповіщення, які мати надсилала дитині, які я надсилав», — каже він.

Також Павло назвав неприйнятною ситуацію, коли його доньку, за його словами, публічно назвали брехухою через те, що вона вважає його своїм батьком.

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Позиція директорки табору

Директорка табору Алла Лимар у коментарі ТСН.ua заявила, що наразі триває перевірка правоохоронців, тому вона не готова надавати офіційну оцінку ситуації.

Водночас вона підтвердила, що спілкувалася з дівчинкою, однак наполягає, що оприлюднені записи не відображають повного змісту розмов.

«Розмова з дівчинкою у мене була. І я знала, що мама поряд з нами, тому що я сказала дівчинці: „Поклади телефон, хай мама теж слухає“. І все, що там є, воно вирізане, воно змонтоване…» — заявила керівниця табору.

За словами Алли Лимар, автентичність аудіозаписів ще не підтверджена експертами, а сама вона очікує результатів перевірки. Директорка також заперечує звинувачення у булінгу та стверджує, що під час перебування у таборі дитина почувалася добре.

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«У мене є купа відеозаписів, фото, де дівчинка почуває себе абсолютно нормально, щаслива. І тільки коли вона говорила з мамою, відразу впадала в якийсь ступор», — каже вона.

На думку керівниці табору, причиною конфлікту став надмірний контроль дитини з боку матері.

«Мати постійно її контролювала. Телефон, я так розумію, дівчинки був на прослушці. Дівчата, які жили з нею в кімнаті, на це скаржилися… Я б радила поговорити з мамою. Коли ви поговорите з нею, то зрозумієте, в чому ситуація. Тут треба розібратися, а не робити поспішні висновки», — заявила Алла Лимар.

За словами керівниці табору, вона мала труднощі у спілкуванні з матір’ю дитини під час зміни і називає її «проблематичною».

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«Мама постійно писала, вимагала, щоб їй окремо надсилали фото та відео. Усе їй було не так. Через це я видалила її з групи та додала бабусю дитини, з якою ми нормально спілкувалися», — стверджує директорка.

Також вона переконує, що дитина не хотіла достроково залишати табір.

«До речі, дитина не хотіла їхати. В цей день зранку вона снідала, я до неї кажу: „Саш, ну так що, ти хочеш поїхати?“ Вона: „Ні, я не хочу їхати“. Шкода, що я це не записала, розумієте?», — каже Алла Лимар.

Водночас директорка категорично відкидає звинувачення у психологічному чи фізичному насильстві.

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«Якби поліція побачила хоча б якісь ознаки психологічного чи фізичного насильства, дитину б залишили зі мною чи з моєю командою?» — каже директорка.

На уточнювальне запитання ТСН.ua, чи підтверджує вона, що на оприлюднених записах звучить саме її голос, Алла Лимар відповіла, що дійсно спілкувалася з дівчинкою, однак наполягає, що записи були змонтовані та вирвані з контексту.

«Коли мама мене зустріла в потязі, вона написала розписку, що претензій немає, дитина там фізично ніяких ушкоджень немає, то вона мені сказала: „Що ви мені гроші повернете там в десятикратному розмірі і так далі“. Я їй відповіла, що в законодавчому полі ми будемо спілкуватися. Якщо у вас є конкретні претензії до мене, будь ласка, є суд, є правоохоронні органи, будь ласка, звертайтеся і будемо спілкуватися так», — каже директорка.

Водночас мати заперечує, що писала таку розписку. За словами Надіїї Тіщенко, вона написала, що забрала дитину і вказала час. Водночас, як стверджує жінка, їй не дали сфотографувати цей аркуш.

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Що кажуть у поліції

У поліції Вінницької області підтвердили, що отримали звернення щодо ситуації в таборі.

Як повідомила ТСН.ua речниця Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Заріна Маєвська, правоохоронці наразі проводять перевірку.

«Поліцейські опитали доньку жінки, інших дітей, які відвідували заклад, та адміністрацію. Наразі триває збір матеріалів та проводиться перевірка», — повідомила вона.

На запитання ТСН.ua, чи відкрито провадження у справ, у поліції відповіли: «Поки ні».

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Наразі правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини інциденту.

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