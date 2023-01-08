Точка розколу Євросоюзу: на що чекати найближчим часом Україні від партнерів

Вашингтон не лише надає Україні зброю, а й активно заохочує інших союзників це робити.

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що не залишиться на боці Європі у новій війні. В останній промові Орбан підкреслив, Захід починає холодну війну, а відтак Угорщина має підтримувати добрі стосунки з конкурентами Заходу. Водночас Сполучені Штати, за інформацією низки видань, продовжують тиснути на європейських союзників, аби ті постачали Україні нові озброєння, йдеться в ТСН.

Кадри донецького міста Бахмут розходяться світом як свідчення так званого російського перемир’я. “Коли Путін каже, що буде перемир’я, треба просто навпаки перевертати все і розуміти що ніякого перемир’я немає”, - кажуть волонтери у місті.

Плани Путіна - примусити Україну припинити вогонь, аби дати росіянам час на закріплення та перегрупування - не підтримує західний світ, ілюзій щодо мирних настроїв Кремля там більше немає. В рекордний за обсягами 3 мільярдний пакет допомоги від Сполучених Штатів входять бронемашини “Бредлі” та “Хамві”, додаткові “Хаймарси”, зенітні ракети, інша техніка й амуніція. Чверть мільярда витратять на довгострокову модернізацію Збройних сил України.

Вашингтон не лише надає Україні зброю, а й активно заохочує інших союзників це робити. Італійській пресі стало відомо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав італійців якнайшвидше передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони - насамперед комплекси SAMP/T, які можуть допомогти українським містам у боротьбі проти іранських “Шахедів”.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв сподівається, що рішення Німеччини про постачання бойових машин піхоти “Мардер” - це підґрунтя для надання в майбутньому танків “Леопард-2”.

Водночас польский прем’єр Матеуш Моравецький відмовився коментувати повідомлення про те, що Україна надіслала запит Польщі про отримання “Леопардів”. “Ми з президентом ведемо переговори, спрямовані на створення ширшої коаліції країн, які могли б передати цю важку, сучасну техніку. Це все, що я можу сказати. Переговори тривають”, - заявив він.

Черговий, уже дванадцятий пакет військової допомоги Україні готує і Фінляндія, однак його подробиць голова фінського Міноборони не став розголошувати з міркувань безпеки. Усі ці - і нові постачання зброї обговорять уже 20 січня на наступній, восьмій за рахунком зустрічі у форматі Рамштайн, який організували для злагодженої військової підтримки України. Участь у ньому візьмуть міністри оборони 50 країн.

“Вкотре підтвердилось, тільки вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей Росії тиснути на Україну і Європу, означатиме відновлення тиші. Заради цього працюємо ми, саме на це направлена допомога наших партнерів, саме таку мету має весь цивілізований світ”, - заявив президент України Володимир Зеленський.

А відтак Туреччині, яка запропонувала Росії продовжити перемир'я, попри його численні порушення, для того, аби стріляти припинила й українська сторона, у Києві відмовили. Після того, як прессекретар турецького президента Ердогана заявив, начебто жодна зі сторін не має достатніх сил для перемоги, радник Офісу президента України наголосив: “ми припинимо вогонь тільки після повного виведення російських військ з території України”.

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